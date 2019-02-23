2019大學博覽會 樹德科大祭出百萬獎助學金

2019-02-23 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「2019大學&技職校院多元入學博覽會」今明兩天在北、中、南三地展開，樹德科大不只祭出百萬將助學金向優質學生招手，還大方分享「成功面試三部曲」，提醒考生在準備面試爭取心怡校系時，從敲門的那一刻，就要掌握先機。

樹德科大是少數科技大學中參展大學博覽會的學校，除提供百萬獎助學金吸引學生，還安排表演藝術系、藝術管理與藝術經紀系分別在高雄與台中登台演出，流行設計系在台北場提供彩妝服務，展現技職校院的專業養成成果。

樹德科大表示，108學年度日間四技高中學測申請入學，凡高中學測原始成績70級分以上的學生選讀樹德科，大入學獎學金最高達100萬元，最低亦有2萬元。校長陳清燿並表示，樹德科大每年獲教育部的高教深耕與其他獎補助款超過1億元，每項補助款皆挹注在學生身上及教學相關設備，近年在國際競賽的聲望，讓台灣很露臉。

樹德科大公共事務處也特別分享「成功面試三部曲」，傳授面試訣竅。公共事務處長邱志仁說開宗明義點出，考生參加面試時，須清楚了解面試的目的是什麼？才能從容準備。