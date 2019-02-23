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澎新建台華輪還有得等 中央與地方再溝通協調

2019-02-23 14:53中央社 澎湖縣23日電

延宕多年的「台華輪」新建案，澎湖縣議會今天決議，盼縣府與中央溝通，新建與營運全數交由中央來統籌處理，希望在3個月有結果，以期讓建造新船案早日定案，能在2022年完成營運。

澎湖縣長賴峰偉今天在議會做「台華輪」汰舊換新計畫專案報告時指出，「台華輪」新建案，自民國92年提議迄今，歷任兩任政府，費時13年仍未完成，去年底就任後，考量船舶安全與營運可行，就新建的抗浪性佳、經濟、穩定三大特性，將原規畫的雙胴體再改回準郵輪式單胴體。

賴峰偉強調，台華輪採單胴體抗浪性佳，陣風9級仍可航行；而雙胴體船陣風6級即需停航。澎湖冬季海象不佳，單胴體船可於冬季航行，運補物資，滿足離島民生需求。

賴峰偉指出，新建台華輪的造價在103年為新台幣18億元，但目前建造的經費高達23億元，還趕在21日專案報告前，前往台北拜會總統府秘書長陳菊尋求支持，獲得應允向總統蔡英文報告澎湖的需求。

不過，包括張再興、歐中慨等多位議員都指出，澎湖屬離島，海上航線屬於政策航線，政府不能考量盈虧，縣府不應去蹚這渾水，應由中央來統籌建造與營運。

主持的副議長陳雙全在經過縣長報告與議員質詢之後，當場裁示台華輪新建與營運案，希望在3個月內，縣府與中央溝通協調全部由中央接手來設計建造與營運，若中央不願意的話，5月的大會再提出報告，屆時新建台華輪再交由縣府來執行。

澎湖新建的台華輪，船長136米、船寬18.5米、總噸位1萬噸、載運數720人、最高航速27節，可載大小汽車、機車、自行車共計148輛，未來完成後，高雄至澎湖單程航行約3個小時，提供鄉親舒適安全的服務。

澎湖賴峰偉航線
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