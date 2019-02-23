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這位校長穿短褲上班 只因學生問了這個問題

2019-02-23 11:47聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市新上國小校長王彥嵓新學期到校上班，都穿起了春夏裝「短袖搭短褲」。對於一般校長而言，在校園中是很少見的裝扮，尤其一早站在校門口，送孩子來上學的家長也都看到了校長的服裝，也瞪大了眼睛。

王彥嵓說，這是有一個小故事的。因為有天一群學生在校園遇見了校長，突然問了校長一句話：「為何麼校長都要穿得這麼正式？為何不跟我們一樣穿短褲來學校呢?」就因為這句話，學美術出身的他覺得或許可以藉由這個機緣，透過「身教」，來教導學生「時尚美學」與「穿衣哲學」。

於是王彥嵓穿起了短袖搭配短褲，每天不同風格的穿搭，有時襯衫打領帶搭配短褲，有時簡單POLO衫搭短褲。走在校園中，學生看到穿了短褲的校長也覺得很有趣。

小四學生歐家君表示，從沒看過、也沒想過校長竟然會穿短褲來，真的太神奇了。學童吳季庭也說，原來穿襯衫打領帶也可以配短褲呀！更有許多孩子樂於在校園中跟穿著短褲的校長玩起自拍，都覺得穿短褲的校長特別親切，好像跟自己「同一國」的。

王彥嵓表示，穿衣本來就須隨著季節更替，就像大家小時候都會有夏冬制服一樣，除了健康因素，個人美感品味的呈現格外重要。這次剛好藉由學生心中的疑問：「校長為何不穿短褲?」透過自己「身教」來傳達「穿衣哲學」與「時尚美學」，也顛覆了一般人對於學校老師穿著總是一板一眼的刻板印象，讓孩子知道就算穿短褲也可以很正式很有型，時尚美學不是用金錢來衡量，而是透過不同的穿搭與配色來展現個人的穿衣哲學。

新上國小將「美感」列為學校本位課程重要願景。王彥嵓說，禮貌儀態、活動機能、場合需求和質感品味等，都是必須注意的細節，遇到開會、接待外賓等正式場合，他也會備換正式服裝。

高雄市新上國小校長王彥嵓穿著短褲短袖上班，小朋友覺得校長跟自己「同一國」的。記者...
高雄市新上國小校長王彥嵓穿著短褲短袖上班，小朋友覺得校長跟自己「同一國」的。記者徐如宜／攝影
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高雄市新上國小校長王彥嵓穿著短褲短袖上班，小朋友覺得校長跟自己「同一國」的。記者...
高雄市新上國小校長王彥嵓穿著短褲短袖上班，小朋友覺得校長跟自己「同一國」的。記者徐如宜／攝影
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高雄市新上國小校長王彥嵓穿著短褲短袖上班，小朋友覺得校長跟自己「同一國」的。記者...
高雄市新上國小校長王彥嵓穿著短褲短袖上班，小朋友覺得校長跟自己「同一國」的。記者徐如宜／攝影
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時尚制服自拍
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