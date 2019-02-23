雄中雄女發起「終結放榜新聞」連署 高市教育局長認同

2019-02-23 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



學測寄發成績單前，社群「風狗浪‧港都學生思潮」雄中、雄女的學生發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署。高雄市教育局協助兩校發表聯合聲明，局長吳榕峯表示，尊重學校及學生訴求，教育不需要比來比去。

「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署內容，要求學校停止在學測、繁星、第一階段申請、第二階段申請、指考、指考分發等結果放榜後，主動發送採訪通知、主動將學生成績或錄取結果資料洩漏給媒體，並拒絕接受採訪。

高雄女中、高雄中學共同聲明如下：

有關雄中、雄女發起「拒絕放榜新聞 終結成功模板，停止製造神話」運動。

說明如下：

一、旨案連署訴求乙節，高雄高中、高雄女中原則上認同並予以支持，並共同站在保護學生的立場上，希冀媒體能聚焦正向內容表述，並避免探查或報導學生個人生活和隱私，以維護學生的自主學習與自我實現。

二、另學校亦尊重新聞報導及採訪之自由，爰倘遇媒體欲報導學生特殊表現時，均會於事前徵詢學生及家長之自主意願，針對學生個人學習背景及錄取資料提供乙節，也會取得學生及家長同意下方行處置。

故針對本次學生訴求及媒體報導需求之競合，學校會以更審慎的態度處置雙方之期待，並以學生學習為主體，朝逆境奮發向上的教育題材來評估，期待學校的辦學、學生的表現能帶給社會更穩定的正向能量。

三、高雄市教育局針對上開議題，歷年均已要求學校踐行「個人資料保護法」等規定對學生資料蒐集或處理，並落實學生多元意見的表達與回饋，學校亦應於法制程序下蒐整各方意見，以更寬闊且開放的態度面對各事件的折衝，亦期盼社會大眾能以相互尊重彼此意見基礎下看待此事件。