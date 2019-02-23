台灣燈會大到走到腿痠 遊湖船玩法輕鬆又盡興

2019-02-23 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2019台灣燈會在屏東大鵬灣，陸域廣達38公頃、海域200公頃，不少遊客反映燈區很美，但範圍實在大，大人走到腿痠，體力不馬的長者和幼童喊累走不完，也有一天無法盡興的感覺；大鵬灣管理處國家風景區貼心繪製最省力的賞燈建議路線圖，提供散步去搭船回，或搭船去散步回，可輕鬆遊湖賞燈、陸海畫面全都錄的另種選擇。

鵬管處長許主龍表示，台灣燈會燈區場域濱臨潟湖，條件有別以往，大鵬灣區內現有4家遊湖業者、12艘遊湖船，泊靠地點分別於濱灣公園及大鵬灣國際休閒特區北堤碼頭，搭船遊湖一直是認識大鵬灣最直接的體驗方式；今年燈會4家遊湖業者結盟形成聯營機制，燈會期間推出夜間遊湖賞花燈的限定航班，為燈會創造出另一特色。

他說，因應台灣燈會活動，BOT業者迅速增設浮動碼頭靠泊設施，管理處也輔導業者核准從事夜間遊湖營業，進一步協助業者建立聯營機制，以顧客導向將搭乘地點直接設在燈會現場內，位於燈區最北端的昌屏門旁北堤碼頭及燈區最南端靠近南轉運站的南碼頭，便利賞燈民眾在燈會現場登船。

「從海上看主燈區完全不一樣，水舞更清楚，船行視野五光十色，湖光倒影，好美！」黃姓遊客說，大鵬灣燈區場域面積真的很大，一趟步行，一趟搭遊湖船，是最節省體力的方式，且可觀賞花燈倒映在湖面的夢幻之美，是不一樣的特色體驗，還可近距離欣賞尚未開放的海上教堂，船上還有專人解說，輪椅都可推上船，無障礙服務做得很好，值得推薦。