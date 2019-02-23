「這輩子做好一件事」的信念 他從鴨農變「神農」

2019-02-23 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



將養鴨產業垂直整合的屏東縣鴨農邱順天，秉持「這輩子做好一件事就夠了」的信念，在養鴨產業闖出一片天，獲今年度全國十大神農殊榮，以蘭花生產及休閒農業為主軸的陳宏志也當選全國模範農民；屏東縣長潘孟安昨天在縣農民節慶祝大會上致贈匾額，期許更多的青年農民學習，讓屏東的農業發光發熱。

邱順天將養鴨產業從種鴨、孵蛋、肉鴨屠宰到加工、販售垂直整合，並落實政府產業4.0的提升，做到管制生物安全及資源再利用，光電系統的建置、非開放式的鴨舍養殖及綠色環保，讓自然生態環境得以永續經營；為把鴨養好、養健康，他打造非開放式養鴨環境，讓鴨子可以健康乾淨的成長。

邱順天成立振聲產業公司，禽肉屠宰廠房導入國際品質保證系統ISO22000認證，將高品質的冷凍食品外銷國際，並透過觀光工廠設置，朝向觀光教育方向前進，創造地方繁榮。並鼓勵、輔導其他鴨農轉型創造最大利潤；不僅企業長期深耕地方，昭顧鄉里、熱心公益也不落人後。

獲全國模範農民的陳宏志是花卉栽培達人，他從泰國引進腎藥蘭（曼谷美人新品種）研發，培育新品種及開發產品通路，以企業化經營讓產業升級，建立高品質不斷鏈熱帶蘭花外銷供應，讓台灣整年都能生產蘭花，並開拓花卉外銷市場，銷往日本、香港、新加坡、美國及澳洲。

陳宏志另成立天使農業科技股份有限公司，打造天使花園休閒農場，提供農業、休閒、體驗、餐飲、會議等多元化經營，將一級產業跨業整合發展六級產業，促進產業融合。