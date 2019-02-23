優良出版社捐好書 讓偏鄉學童也能品味書香

2019-02-23 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



佛光山開山宗長星雲大師推動「雲水書坊─行動圖書館」，讓偏鄉學童也有閱讀好書的機會，歷經近7年時間，全台已有53輛雲水書車，前進偏鄉散播書香。受星雲大師感召，信誼基金會及閣林出版社，最近也捐贈數千冊書籍，以實際行動響應。

佛光山文教基金會22日在佛陀紀念館舉辦優良出版社贈書典禮，其中信誼基金會捐贈6698冊、閣林出版社捐贈3172冊。

「雲水書坊─行動圖書館」是在2012年由星雲大師指示成立，2013年起，佛陀紀念館每年年底並會舉辦國際書展，鼓勵更多優良出版社出版好書。

佛光山文教基金會執行長如常法師表示，佛光山初辦國際書展時，有些獲邀的出版社、書商認為南部人不愛閱讀，參展意願不高，過程阻礙重重，讓人深感原來「做好事」並不容易。之後邀請各校在書展期間到佛館校外教學，許多校長協助製作學習單、動員才藝演出，也讓她體會到「做好事」，須要因緣具足。最後因當時任職金山國小的校長鍾培音一個念頭，讓佛館從一場只有50多名學童的畢業典禮，至今結合高屏區多所偏鄉學校舉辦聯合畢業祝福禮，進而啟動「好苗子計畫」，好事不斷開展，更讓人深刻體會星雲大師所說的話，「一個人寧可以什麼都沒有，但是不能沒有慈悲。」

信誼基金會董事長張杏如表示，信誼基金會所做的事很微小，但堅持既然送書到偏鄉，就要送出最好的書。閣林文創公司協理江雅玲表示，他們透過捐贈回饋社會和響應星雲大師的理念，讓偏鄉的孩子也能獲取知識。