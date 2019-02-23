影╱防火宣導猶如野台露天電影 吸引大小朋友

2019-02-23 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



2019高雄燈會藝術節為期12天，根據高市觀光局統計，愛河周邊湧入4百多萬人次，燈會期間，高市消防局消防宣導攤位，每天聚集超多人潮，消防員發揮創意，將防火防災宣導結合遊戲、設計燈謎等，互動式宣導，出動製煙機等，聲光效果十足，讓大小朋友們經過宣導攤位時，駐足停下，帶兒子來看燈會王媽媽說，「看燈會，學習防火防災宣導知識，收穫滿滿，真是意想不到」。

高市消防局第一大隊、第二大隊在燈會期間輪流設攤宣導，第一大隊二中隊在燈會現場，擺出電腦投影螢幕，搭配設計煙霧噴煙體驗、死神出場等，大小朋友們看到後駐足停留，民眾看到大螢幕出現，「很像野台露天電影」。

消防宣導從防火防災觀念，包括，家中安裝住警器、遇到火警應變方式、簡易CPR、AED使用與報案的正確方式等，將燈謎結合防火防災，一大二中隊還搭配製煙機，當噴煙一出現時，民眾驚呼，現場體驗火場中遇到濃煙可能情況；消防隊員說，宣導時，沒想到民眾從頭待到尾，超感動。

就讀國小的王小弟跟媽媽來逛燈會，王小弟拉著媽媽停在消防宣導攤位上，超級死忠，從頭待到尾。王媽媽說，家中有裝住警器，也有滅火器，以前總以為滅火器較重要，聽完宣導後，才發現住警器的重要性，能夠及早預知火警發生，提早逃生。