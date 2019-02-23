親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯侯會破局！ 侯友宜腰傷、柯文哲獨撐雙北論壇

她15歲車禍成為植物人 體驗遲來28年的高中生活

影╱防火宣導猶如野台露天電影 吸引大小朋友

2019-02-23 08:44聯合報 記者劉星君╱即時報導

2019高雄燈會藝術節為期12天，根據高市觀光局統計，愛河周邊湧入4百多萬人次，燈會期間，高市消防局消防宣導攤位，每天聚集超多人潮，消防員發揮創意，將防火防災宣導結合遊戲、設計燈謎等，互動式宣導，出動製煙機等，聲光效果十足，讓大小朋友們經過宣導攤位時，駐足停下，帶兒子來看燈會王媽媽說，「看燈會，學習防火防災宣導知識，收穫滿滿，真是意想不到」。

高市消防局第一大隊、第二大隊在燈會期間輪流設攤宣導，第一大隊二中隊在燈會現場，擺出電腦投影螢幕，搭配設計煙霧噴煙體驗、死神出場等，大小朋友們看到後駐足停留，民眾看到大螢幕出現，「很像野台露天電影」。

消防宣導從防火防災觀念，包括，家中安裝住警器、遇到火警應變方式、簡易CPR、AED使用與報案的正確方式等，將燈謎結合防火防災，一大二中隊還搭配製煙機，當噴煙一出現時，民眾驚呼，現場體驗火場中遇到濃煙可能情況；消防隊員說，宣導時，沒想到民眾從頭待到尾，超感動。

就讀國小的王小弟跟媽媽來逛燈會，王小弟拉著媽媽停在消防宣導攤位上，超級死忠，從頭待到尾。王媽媽說，家中有裝住警器，也有滅火器，以前總以為滅火器較重要，聽完宣導後，才發現住警器的重要性，能夠及早預知火警發生，提早逃生。

高市消防局中隊長曾建國宣導時，提醒民眾火警逃生觀念「見火往下逃出去，濃煙關門躲起來」。

高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友...
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友駐足停留。記者劉星君／攝影
分享
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友...
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友駐足停留。記者劉星君／攝影
分享
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友...
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友駐足停留。記者劉星君／攝影
分享
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友...
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友駐足停留。記者劉星君／攝影
分享
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友...
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友駐足停留。記者劉星君／翻攝
分享
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友...
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友駐足停留。記者劉星君／攝影
分享
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友...
高市消防局第一大隊二中隊在愛河燈會期間，防火宣導攤位，聲光效果十足，吸引大小朋友駐足停留。記者劉星君／攝影
分享

燈會
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

屏安豬取材三地門？ 誤會了

2019-02-22 23:55

防治荔枝椿象 高市收購卵片

2019-02-22 23:48

高雄3大學 打造郵輪研究重鎮

2019-02-22 23:15

二度蜜月旅費 贈家扶扶幼

2019-02-22 23:13

韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

2019-02-22 21:38

高雄榮總產後護理之家啟用 專業兒科醫師護理團隊照護

2019-02-22 16:11

快來收集荔枝椿象蟲卵 高市府農業局：每片2元收購

2019-02-22 13:24

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:52

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台灣燈會停車一晚被收費2千 車主發文討拍反被罵

2019-02-22 10:33

韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

2019-02-22 21:38

雲霧繚繞摩天輪 絕美景緻令人屏息

2019-02-22 15:14

影／士林官邸鬱金香展登場！11天展期賞7萬株浪漫花海

2019-02-22 09:12

議員提桃園燈會延長至228連假 市府：審慎評估

2019-02-22 11:01

影／議員轟台北燈節「史上最爛」 柯文哲怒：大家自有公斷

2019-02-22 13:35

淡水天元宮賞櫻擠爆 新北228起加開2線接駁車

2019-02-22 09:20

讓議長搞混的5人是有多像？基隆議會預備會爆笑連連

2019-02-22 12:31

桃園燈會延長至228連假？鄭文燦拍板：24日落幕不續展

2019-02-22 17:59

影／從上帝視角看見台灣燈會 網友：起雞皮疙瘩

2019-02-22 20:40

基隆新科議員走自己的路？鄭文婷組跨黨新科議員聯誼會

2019-02-22 11:12

她15歲車禍成為植物人 體驗遲來28年的高中生活

2019-02-23 08:10

台北燈節迪士尼遊行「民眾觀賞區」公布了！想提早佔位先筆記

2019-02-22 15:45

台灣燈會「無名英雄」 行動服務車隊就在遊客身邊

2019-02-22 19:24

太美了！台南海邊這棟地中海建築竟是里活動中心

2019-02-22 15:29

桃園綠捷地下潛盾流標憂工期延宕 市府檢討3月再招標

2019-02-22 19:45

新北市準爸媽有福了！親子好康全在「新北孕育寶App」

2019-02-22 12:24

公車智慧站牌分年建置效率差？柯文哲：很不喜歡拖4年

2019-02-22 11:54

埔里逐燈祭殘存大量廢竹材 志工巧手賦予新生命

2019-02-22 09:20

要7塊給3塊 農民抱怨灌溉用水不足醞釀抗議

2019-02-22 17:34

台北燈節遭批史上最爛 柯文哲：給工作人員打氣

2019-02-22 11:10

台南捷運串3大核心 一期藍線初期估每日3萬人次

2019-02-22 11:25

快來收集荔枝椿象蟲卵 高市府農業局：每片2元收購

2019-02-22 13:24

影／韓國瑜參拜光德寺 淨心長老親自接待

2019-02-22 19:12

台灣燈會提燈取材三地門「風豬爺」 原住民：鬼扯！

2019-02-22 20:09

影／銅梁火龍成絕響？ 南投縣力爭明年火龍再現

2019-02-22 21:22

深入治安死角靠這個！中市府助兩里購新巡邏車

2019-02-22 12:59

高雄拚雙語觀光城市 電台讓運將主婦天天ABC

2019-02-22 15:38

台灣燈會夢幻照網路洗版 「海之女神」紅遍全台

2019-02-22 19:09

永福樓明熄燈 最後一夜訂桌逾9成

2019-02-23 00:38

女兒牆種菜 殘葉當肥料 市長大讚：好點子！

2019-02-23 08:12

嘉市借問站再添5生力軍 讓遊客一次問到飽

2019-02-22 14:45

台灣之光！ 頭城休閒農場旅館獲全球永續旅館認證

2019-02-22 16:29

影／鼓勵銀髮長者走出家門 北市加碼補助

2019-02-22 11:52

「二度蜜月」不去了 老夫妻把30萬旅費全捐給家扶

2019-02-23 08:26

台東縣長饒慶鈴拚農產行銷 與大陸廣州簽合同

2019-02-22 12:38

龍崎掩埋場蘇貞昌喊停 環團要求同時撤銷環評

2019-02-22 11:47

桃園大溪永昌埤 久旱溶氧量低魚群暴斃

2019-02-22 17:56

北市一月車禍死亡暴增 柯文哲：開春不利

2019-02-22 12:46

天暖也可泡溫泉 中部業者推出新春優惠方案

2019-02-22 18:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top