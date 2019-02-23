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「二度蜜月」不去了 老夫妻把30萬旅費全捐給家扶

2019-02-23 08:26聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門家扶中心在春節前收到一張郵差送來的30萬元支票，信件內容表明要捐作金門家扶中心扶幼館建館用途，但支票上只有捐款人姓名，經家扶中心深入了解才知道，原來是金門旅台鄉親廖志耀、李玉綢夫婦把子女送給他們「二度蜜月」的旅費，全數轉贈義助家扶中心興建扶幼館，讓家扶的同仁都超感動。

金門家扶中心主任李桂平今天表示，今年是旅台鄉親廖志耀、李玉綢2人的結婚30周年，遠在美國矽谷工作的兒子，為孝敬父母「珍珠婚」，決定出資約30萬元安排一趟「二度蜜月」，讓兩老可以到全球任何的目的地旅遊。老夫婦2人討論後，決定將兒子的孝心，延伸做更有意義的事，那就是全數捐給家鄉的家扶中心興建扶幼館，希望盡一己之力。

李桂平說，捐款人廖志耀、李玉綢夫婦為金門子弟，分別為烈嶼后井村和前水頭人氏，年青時皆在金門高中完成學業後負笈前往台灣升學，2人幼年時皆生長於貧困農村，出外生活經常自我勉勵把吃苦當吃補，夫婦二人胼手胝足創業並落腳於板橋，經營機械電機設備進出口貿易公司。廖志耀伉儷雖在外打拼但仍心繫家鄉事務，時常關心金門的動態，因此在知道家鄉的家扶中心在籌款興建扶幼館的消息後，義不容辭的捐出30萬元善款給金門家扶中心。

據了解，家扶在金門成立50多年來，扶幼館建館是半世紀來的目標，也幾乎是一項不可能的任務。然而在鄉親們的支持下有機會把夢想化為理想，將金門家扶中心扶幼館從平地建起，達成服務弱勢兒童的使命。但建館經費目前還差3千多萬，目標實在艱鉅，非一時一分就可促成，需要各界龐大的資源才能達成。李桂平也呼籲各界與旅台各同鄉會伸出援手，一起來幫忙興建金門的扶幼機構。

金門家扶中心主任李桂平表示，建館經費目前還差3千多萬，呼籲各界與旅台各同鄉會伸出...
金門家扶中心主任李桂平表示，建館經費目前還差3千多萬，呼籲各界與旅台各同鄉會伸出援手。記者蔡家蓁／攝影
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金門家扶中心今天出動扶幼娃娃到郵局寄送信給各同鄉會，希望號召更多的旅台鄉親共襄盛...
金門家扶中心今天出動扶幼娃娃到郵局寄送信給各同鄉會，希望號召更多的旅台鄉親共襄盛舉，捐款幫助興建扶幼館。記者蔡家蓁／攝影
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金門捐款矽谷
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