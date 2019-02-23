「二度蜜月」不去了 老夫妻把30萬旅費全捐給家扶

2019-02-23 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門家扶中心在春節前收到一張郵差送來的30萬元支票，信件內容表明要捐作金門家扶中心扶幼館建館用途，但支票上只有捐款人姓名，經家扶中心深入了解才知道，原來是金門旅台鄉親廖志耀、李玉綢夫婦把子女送給他們「二度蜜月」的旅費，全數轉贈義助家扶中心興建扶幼館，讓家扶的同仁都超感動。

金門家扶中心主任李桂平今天表示，今年是旅台鄉親廖志耀、李玉綢2人的結婚30周年，遠在美國矽谷工作的兒子，為孝敬父母「珍珠婚」，決定出資約30萬元安排一趟「二度蜜月」，讓兩老可以到全球任何的目的地旅遊。老夫婦2人討論後，決定將兒子的孝心，延伸做更有意義的事，那就是全數捐給家鄉的家扶中心興建扶幼館，希望盡一己之力。

李桂平說，捐款人廖志耀、李玉綢夫婦為金門子弟，分別為烈嶼后井村和前水頭人氏，年青時皆在金門高中完成學業後負笈前往台灣升學，2人幼年時皆生長於貧困農村，出外生活經常自我勉勵把吃苦當吃補，夫婦二人胼手胝足創業並落腳於板橋，經營機械電機設備進出口貿易公司。廖志耀伉儷雖在外打拼但仍心繫家鄉事務，時常關心金門的動態，因此在知道家鄉的家扶中心在籌款興建扶幼館的消息後，義不容辭的捐出30萬元善款給金門家扶中心。