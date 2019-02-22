韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

2019-02-22 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今晚應邀向義守大學學生演講，為貼近年輕人，還特別帶著女兒韓冰與網路小編王聿涵當小幫手。學生點名韓冰提問，韓國瑜還特別設限說，不准學生問女兒有沒有交過男友，「否則我頭上的毛會豎起來」。

韓國瑜應邀演講，今晚7點在皇家酒店與年輕學子對話，演講題目為「累積失敗邁向成功」，分享當年失業低潮時期如何沉靜心情，也提到如何進入北農成為賣菜郎。韓建議，大學生每天要花一點時間看國際新聞與報紙社論，因為社論是最精闢的文章，每天上網將文章存檔下來，這樣一毛不花，等於大學4年有好幾十位教授在教導。

考量年輕人不喜歡聽有年紀的人談話，網路小編王聿涵也上台代打。她分享說，韓市長在她眼中不是市長而是爸爸，可說是亦師亦友；人有時信任感很容易不見，像市長常在吃飯的時候出現不信任感，總是不相信別人真的吃飽了，總是覺得你餓，一直叫人家吃飯，向來習慣關心與照顧大家。

現場開放學生互動，貝里斯的國際學生方克寧詢問「如何讓高雄成為更國際化的城市」？韓國瑜表示，高雄要對外開放、沒有敵人，而且要提升各行各業的英語能力，3月8日將正式啟動醫療觀光。