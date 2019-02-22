親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

2019-02-22 21:38聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市長韓國瑜今晚應邀向義守大學學生演講，為貼近年輕人，還特別帶著女兒韓冰與網路小編王聿涵當小幫手。學生點名韓冰提問，韓國瑜還特別設限說，不准學生問女兒有沒有交過男友，「否則我頭上的毛會豎起來」。

韓國瑜應邀演講，今晚7點在皇家酒店與年輕學子對話，演講題目為「累積失敗邁向成功」，分享當年失業低潮時期如何沉靜心情，也提到如何進入北農成為賣菜郎。韓建議，大學生每天要花一點時間看國際新聞與報紙社論，因為社論是最精闢的文章，每天上網將文章存檔下來，這樣一毛不花，等於大學4年有好幾十位教授在教導。

考量年輕人不喜歡聽有年紀的人談話，網路小編王聿涵也上台代打。她分享說，韓市長在她眼中不是市長而是爸爸，可說是亦師亦友；人有時信任感很容易不見，像市長常在吃飯的時候出現不信任感，總是不相信別人真的吃飽了，總是覺得你餓，一直叫人家吃飯，向來習慣關心與照顧大家。

現場開放學生互動，貝里斯的國際學生方克寧詢問「如何讓高雄成為更國際化的城市」？韓國瑜表示，高雄要對外開放、沒有敵人，而且要提升各行各業的英語能力，3月8日將正式啟動醫療觀光。

現場男同學詢問韓冰出國求學經驗，韓冰分享自身求學經歷。初上場時，韓國瑜還特別警告提問者說，不准問有沒有交過男友，否則頭上的毛會豎起來。

高雄市長韓國瑜鼓勵學生要重視國際化能力的培養。記者徐白櫻／攝影
高雄市長韓國瑜鼓勵學生要重視國際化能力的培養。記者徐白櫻／攝影
分享
韓國瑜應邀演講，小編王聿涵也上台分享她與韓市長的互動心得。記者徐白櫻／攝影
韓國瑜應邀演講，小編王聿涵也上台分享她與韓市長的互動心得。記者徐白櫻／攝影
分享
高雄市長韓國瑜（前排左3）帶著韓冰（前排右1）一起與學子分享人生經歷。圖／義守大...
高雄市長韓國瑜（前排左3）帶著韓冰（前排右1）一起與學子分享人生經歷。圖／義守大學提供
分享

韓國瑜韓冰
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

高雄榮總產後護理之家啟用 專業兒科醫師護理團隊照護

2019-02-22 16:11

快來收集荔枝椿象蟲卵 高市府農業局：每片2元收購

2019-02-22 13:24

吳榕峯夜宿華德工家 聆聽海線學生需求

2019-02-21 23:32

挨罰停爐 屏東3化製廠協調復工

2019-02-21 23:29

金門陳滄江向城隍爺稟告 強調不會再回民進黨

2019-02-21 21:34

澎湖雙胞胎女警 同單位服務局長也錯認

2019-02-21 20:57

就在明天！ 高市6區停水14小時 1萬5千戶受影響

2019-02-21 19:05

人進得來！高雄農業局與飯店合作 體驗農村帶動觀光

2019-02-21 17:56

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:52

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台灣燈會停車一晚被收費2千 車主發文討拍反被罵

2019-02-22 10:33

林佳龍盧秀燕「講悄悄話」 到底在說什麼？

2019-02-22 00:10

雲霧繚繞摩天輪 絕美景緻令人屏息

2019-02-22 15:14

影／士林官邸鬱金香展登場！11天展期賞7萬株浪漫花海

2019-02-22 09:12

影／議員轟台北燈節「史上最爛」 柯文哲怒：大家自有公斷

2019-02-22 13:35

議員提桃園燈會延長至228連假 市府：審慎評估

2019-02-22 11:01

讓議長搞混的5人是有多像？基隆議會預備會爆笑連連

2019-02-22 12:31

淡水天元宮賞櫻擠爆 新北228起加開2線接駁車

2019-02-22 09:20

基隆新科議員走自己的路？鄭文婷組跨黨新科議員聯誼會

2019-02-22 11:12

士林官邸鬱金香展 7萬株只展11天

2019-02-22 00:05

桃園燈會延長至228連假？鄭文燦拍板：24日落幕不續展

2019-02-22 17:59

基隆輕軌 市府：前瞻軌道建設中走最快的

2019-02-21 23:27

新北市準爸媽有福了！親子好康全在「新北孕育寶App」

2019-02-22 12:24

台中州廳修繕2年完工太趕 盧秀燕將爭取文化部保留預算

2019-02-21 23:32

公車智慧站牌分年建置效率差？柯文哲：很不喜歡拖4年

2019-02-22 11:54

「浪漫台三線」前瞻補助2大案傳被撤銷經費 烏龍一場

2019-02-21 23:31

影／從上帝視角看見台灣燈會 網友：起雞皮疙瘩

2019-02-22 20:40

台南捷運藍線過關 綠、紅線尚未正式呈報政院

2019-02-21 23:33

台北燈節遭批史上最爛 柯文哲：給工作人員打氣

2019-02-22 11:10

太美了！台南海邊這棟地中海建築竟是里活動中心

2019-02-22 15:29

埔里逐燈祭殘存大量廢竹材 志工巧手賦予新生命

2019-02-22 09:20

台北燈節迪士尼遊行「民眾觀賞區」公布了！想提早佔位先筆記

2019-02-22 15:45

基隆暖暖愛情鏈 暖心公園好約會

2019-02-22 00:05

挨罰停爐 屏東3化製廠協調復工

2019-02-21 23:29

嘉義帝寶爭議 2處違建將拆除

2019-02-21 23:24

台南捷運串3大核心 一期藍線初期估每日3萬人次

2019-02-22 11:25

韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

2019-02-22 21:38

要7塊給3塊 農民抱怨灌溉用水不足醞釀抗議

2019-02-22 17:34

快來收集荔枝椿象蟲卵 高市府農業局：每片2元收購

2019-02-22 13:24

深入治安死角靠這個！中市府助兩里購新巡邏車

2019-02-22 12:59

台北燈節預算新高 被批史上最爛

2019-02-21 23:26

嘉義市鐵路高架化 市府盼降低38億自籌款

2019-02-21 23:26

桃竹春耕…農民：若休耕停灌 要早講

2019-02-21 23:45

暖冬效應 香蕉盛產價跌3成

2019-02-21 23:18

桃園綠捷地下潛盾流標憂工期延宕 市府檢討3月再招標

2019-02-22 19:45

桃園辦全運會 議員批巨蛋僅辦一項賽事 還到外縣市比賽

2019-02-21 22:43

辦公室需要9000坪 中市3單位房事發愁

2019-02-21 23:31

台灣燈會「無名英雄」 行動服務車隊就在遊客身邊

2019-02-22 19:24

4線道限速60 花蓮測速王被指搶錢

2019-02-21 23:59

嘉市借問站再添5生力軍 讓遊客一次問到飽

2019-02-22 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top