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廣告導演拍弱勢紀錄片 看見從未認識的恆春半島

2019-02-22 20:03中央社 屏東縣22日電

廣告導演榮士翬機緣下訪談了恆春基督教醫院院長陳志成，得知除了醫療外，恆基還服務廣大偏鄉老人、孩童與新移民，他感動之餘，決定以此主題拍紀錄片，也看見了「從未認識的恆春半島」。

廣告導演榮士翬在業界頗有名氣，他最廣為人知的作品是日本女星練瑜伽的胃藥系列廣告。榮士翬自2006年也開始拍攝許多公益紀錄片，這次他與恆春基督教醫院攜手合作的紀錄片「不想被遺忘的企盼」，關注恆春半島的弱勢族群，影片也找2018金馬影后謝盈萱配音旁白。

「榮導主動來到醫院，向我們提出拍攝影片的構想，起先我們還半信半疑哪有這麼好的事情﹖但榮導積極的態度，催促著我們的腳步與他一起完成這項任務。」陳志成非常感謝榮士翬和他的團隊夥伴，不辭辛勞地南下好幾趟，花上時間與心力，深入了解恆基各層面的工作，為恆基記錄了許多影像。

榮士翬與團隊去到了有無醫村之稱的九棚，還有藏在東岸山海中的旭海，看見了他從未認識的恆春半島，聽著許多生活在黑暗角落的生命故事，無論是孤獨長者的背影，還是被現實鎖住孩子的雙眼，都在影片中呈現。

榮士翬在臉書上發文指出，「說來慚愧，曾經住在恆春5年的我，居然不知道恆春基督教醫院有很重一份工作是在照顧附近6個偏鄉（面積是台北市的3倍大）的老人、小孩、外配，他們本身在那經營醫院已經很不容易，他們沒資源做行銷，所以絕大部分的人都不知道他們有做這些事工」。

陳志成表示，在恆春將近一甲子的恆基，從醫療專業服務為本，延伸到社區長者照顧、弱勢學童課輔班、新移民婦女關懷等社會服務，雖然財務困頓，還有風災的淬煉，但因為看見這國境之南的需要，所以不畏風雨、不辭困難堅守上帝的使命，工作人員們每週長達9000公里的路程，走遍恆春半島每個有需要的角落。

陳志成表示，榮導的影片2月中上youtube及恆基粉絲頁後，臉書點閱率有增加，希望有更多的民眾看到「不想被遺忘的企盼」，關注恆春半島的弱勢族群。

恆基醫療大樓2016年9月在莫蘭蒂颱風中重創，去年4月籌蓋新的醫療大樓，預估總經費新台幣2億元，一名恆春出身的企業家捐款1.2億元，目前恆基正努力籌募不足的款項。

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