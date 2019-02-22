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越南爆發非洲豬瘟疫情 228連假南向人多高雄加強防堵

2019-02-22 17:31聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

有鑑於非洲豬瘟疫情持續進逼台灣，農委會已將越南列入高風險區，高雄南向人潮多，動保處呼籲往返越南旅客，切勿違規攜帶豬肉產品入境，以免遭受巨額罰鍰。因應228連續假期即將到來，高雄市政府將持續加強防疫措施，

高雄市動保處說，2月5日一名我國旅客違規攜帶豬肉三明治，從越南胡志明市搭機返台，入境時遭機場防疫人員查獲，因當時越南尚未列為非洲豬瘟疫區，僅對該名旅客開出三萬元罰單，農委會在檢驗報告出爐後，立即致電越南當局告知檢體呈陽性反應，隨後越南因相繼發生非洲豬瘟疫情，已向世界動物衛生組織（OIE）通報，成為亞洲第三個有非洲疫情的國家，農委會同時宣布，自2月20日凌晨起，旅客自越南違規攜帶豬肉產品入境者，將依法處20萬元罰鍰。

高雄市動保處表示，因應228連續假期即將到來，市府將持續各項防疫措施，以防堵中國非洲豬瘟入侵，除了由農業局輔導養豬場及肉品市場加強門禁管制及消毒工作、衛生局針對市面加強查緝違法豬肉製品，另由環保局針對廚餘加強管制及去化處理、海洋局對高雄市各漁港船舶加強稽查，嚴格管控漁船所產生的廚餘一律不得上岸，以降低疫情傳播風險。

高雄市動保處處長葉坤松再次提醒，依現行規定，由中國或越南等疫區攜帶豬肉產品入台者，第一次違規裁罰20萬元，第二次開罰100萬元；外來人士若未繳清罰款者將禁止入境，他同時呼籲轄內養豬農民一起做好防疫工作，將疫情阻絕於境外。

海洋局對高雄市各漁港船舶加強稽查。圖／高雄市動保處提供
海洋局對高雄市各漁港船舶加強稽查。圖／高雄市動保處提供
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高雄市衛生局針對市面加強查緝違法豬肉製品。圖／高雄市動保處提供
高雄市衛生局針對市面加強查緝違法豬肉製品。圖／高雄市動保處提供
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高雄市農業局輔導養豬場及肉品市場加強門禁管制及消毒工作。圖／高雄市動保處提供
高雄市農業局輔導養豬場及肉品市場加強門禁管制及消毒工作。圖／高雄市動保處提供
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非洲豬瘟越南疫情
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