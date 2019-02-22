高雄榮總產後護理之家啟用 專業兒科醫師護理團隊照護

2019-02-22 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄榮總「公立醫學中心產後護理之家」今天開幕啟用，由專業的小兒科主治醫師及護理團隊提供照護。雙道管制門維護整個產後護理之家的感染管控及安全管制，設置15間產後月子單人房及20床嬰兒床，連多胞胎照護需求都想到了。

高雄榮民總醫院婦女醫學部是高雄高危險妊娠急重症轉診中心，在第一線的緊急醫療，提供病人全方位的救治。院長劉俊鵬有感於全人醫療，不但是產前產中的照顧，產後的復原期也很重要，所以規劃成立產後護理之家。

產後護理之家位於高榮醫療大樓九樓，採取雙道管制門，第一道是24小時管制的玻璃門，為維護整個產後護理之家的感染管控及安全管制，第二道管制門嚴格執行產婦及一等親家屬才開放入內。15間產後月子房全數為單人房，20床嬰兒床是方便有多胞胎入住。

每間房間皆有開窗有景觀，室內配備有冷熱水洗手台、電視、冰箱、奶瓶紫外線消毒鍋等；衛浴採乾溼分離、溫水免治馬桶、還有冷暖氣抽風設備。 房型配置部分共12間小房型，3間大房型。小房型每日收費2000元；大房型每日收費2500元。月子餐、產婦照護費、嬰兒照護費及耗材則另計。

高雄榮總表示，產婦由專業的產兒醫療及護理團隊提供照護，為媽咪準備舒適的哺乳室，寶寶也有專屬配有律動監測儀的嬰兒床，由專業之小兒科主治醫師以及護理人員提供照護。