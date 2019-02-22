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兒贈環球機票費 金門鄉親轉捐家扶助圓夢

2019-02-22 15:38中央社 金門縣22日電

金門旅台鄉親廖志耀、李玉綢伉儷，將兒媳贈送的珍珠婚禮物—機票費用新台幣30萬元，轉捐給金門家扶中心，做為興建扶幼館建館基金，期盼更多鄉親共襄盛舉，幫助家扶中心圓夢。

金門家扶中心主任李桂平今天表示，春節前收到一張郵差送來的30萬元現金支票，信內附紙條表明要捐作家扶中心扶幼館建館用途，但支票上只有捐款人姓名。

經過家扶中心深入了解才明白，原來是金門旅台鄉親阜欣貿易公司負責人廖志耀、李玉綢伉儷慷慨解囊助家扶中心興建扶幼館，希望透過家扶中心，護佑家鄉的弱勢兒童順利就學成長。

李桂平表示，廖志耀、李玉綢伉儷是金門子弟，分別來自烈嶼后井村和前水頭，幼年時都在貧困農村長大，金門高中完成學業後負笈到台灣升學。

李桂平說，夫婦2人出外生活經常自我勉勵把吃苦當吃補，胼手胝足創業維艱，後落腳在板橋，經營機械電機設備進出口貿易公司；雖然他們在外打拚，仍心繫家鄉事務，時常關心金門的動態，知道家扶中心正在募款興建扶幼館。

更難能可貴的是，這筆捐款原本是廖志耀、李玉綢伉儷結婚30週年，遠在美國矽谷工作的兒子，孝敬父母珍珠婚的賀禮—2張任意目的地機票。廖志耀伉儷欣慰兒媳的孝心，但幾經思考決定將孩子的孝心，轉化延伸為更有意義的事，因此捐出30萬元給金門家扶中心，作為扶幼館興建費用。

李桂平說，廖志耀伉儷的義舉，令家扶全體人員動容及感佩，無異是為家扶中心打了一劑強心針。

金門家扶中心扶幼館土地和興建費用共需8000萬元，現在還差3000萬元。李桂平指出，家扶在金門成立50多年來，扶幼館建館是半世紀來的目標，在鄉親支持下，距離目標愈來愈近，但目前遇到瓶頸；籲請更多台灣鄉親共襄盛舉，幫助家扶中心完成夢想。

金門捐款機票
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