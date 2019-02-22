快來收集荔枝椿象蟲卵 高市府農業局：每片2元收購

2019-02-22 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



春天腳步近了，高雄農村常見的荔枝椿象也開始蠢蠢欲動進入繁殖期，高市府農業局首次推出卵片收購計畫，每片卵片以2元收購，採卵片防治荔枝椿象還可賺外快，農業局鼓勵大家加入防治荔枝椿象的行列。

農業局說，荔枝椿象自98年入侵台灣後，普遍危害全台灣，現已成為台灣荔枝、龍眼的重要害蟲。不僅是果園，甚至是作為行道樹的台灣欒樹上都能看到它的蹤跡，除造成龍眼、荔枝減產外，還會噴出防禦性臭液，如遭噴濺可能會造皮膚灼傷、過敏等症狀。

每年2月下旬到4月底止是高雄地區荔枝椿象繁殖期，這時正好是荔枝和龍眼的開花期，也是蜜蜂採蜜的高峰，施用農藥不僅可能傷到花穗，也會影響蜜蜂採蜜。

高市府農業局為維護環境永續，除以生物防治方式釋放天敵「平腹小蜂」之外，由於荔枝椿象多產卵於葉片上，今年首次啟動卵片收購計畫，收集並移除荔枝椿象卵片，降低孵化率，到4月22日止，每片以2元收購，預計收購15萬片。

農業局說，荔枝椿象壽命約1年，每次都可以產下14顆卵，只要移除一片卵片就能減少14隻荔枝椿象孵化，以今年的收購量計算，約可減少210萬隻，再加上每隻荔枝椿象一生可產卵多達10次，後續效益驚人，農業局呼籲民眾積極採摘卵片，積少成多就能有效防治荔枝椿象。