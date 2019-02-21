林志堅南下屏東取經 潘孟安：最帥市長賞最美燈會

2019-02-21 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2019台灣燈會被外媒稱讚為台灣史上最美燈會，2月19日點燈後驚艷全世界，每天都吸引數十萬名遊客到場觀賞，主辦2021年台灣燈會的新竹市，市長林智堅今晚率各局處長到場考察，屏東縣長潘孟安熱情接待並打趣說：「最帥市長來賞最美燈會」。

台灣燈會今年有許多創新設計，從打破傳統生肖的主燈「巨鮪來富」、台灣首次的intel無人機燈光秀震撼展演、首次打造海洋灣域燈區等，陸海空3D視覺饗宴開創了台灣燈會新高度，被網友激推「史上最美燈會」，也有網友替後面接棒的縣市擔心「以後難以超越了」。

交通部觀光局已宣佈2020、2021台灣燈會分別由台中市、新竹市舉辦，新竹市長林智堅今晚特別率領21位局處長來屏東考察學習，提前為2021年主辦台灣燈會預作準備。

潘孟安不吝分享籌辦燈會的甘苦，他說，籌辦2019台灣燈會，縣府花了近一年時間上下總動員，克服大鵬灣地形地貌、交通接駁等問題，且要融入在地元素，還要腦力激盪，盡力發想各種創意、服務，尤其台灣燈會第一次在海洋灣域舉辦，如何結合地景、藝術、聲光科技，如何創造讚嘆，費了很多心思。