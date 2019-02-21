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西洪營區重啟戰火？學生體驗槍林彈雨

2019-02-21 21:34聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

「持電動AK長槍行軍」、「 「立正、稍息」多項軍事教育訓練近日登場，原來是金門體育會軟式氣槍運動委員會首次在金湖鎮西洪營區舉辦兩日一夜「金戰寒假軍事體驗營」，昨日舉行開訓典禮，今日則是一連串軍事教育訓練，雖然不少課程辛苦，但學生都直呼相當有意義。主辦單位也希望青少年藉由軍事體驗營的訓練，能加強對國防的認知，培養團隊合作及個人獨立思考之能力。

這項「金戰寒假軍事體驗營」昨日在西洪營區舉行，包括議員李應文及教育處副處長陳家輝等人也到場給學員加油打氣，李應文指出希望地區能多舉辦相關活動，讓青少年能遠離手機或電腦的綁架，多多參與戶外動，讓青少年鍛鍊更強健的體魄。

陳家輝表示，地區學生因戶外活動選擇項目有限，能有人民團體舉辦正向健康之活動，縣府絕對支持，希望青少年除了課業的努力，也能多參加戶外活動。

此次的體驗活動除結合類軍事化管理，最特別是讓學員持電動AK長槍模擬五公里行軍，行進間更加入各項單兵處置應用，學員嘹亮的精神答數及抖擻精神，展現出活耀的青春氣息，課程安排特別邀請金城分局長郝心誠，分享個人在特警隊服務經驗，讓學員個個是聽得津津有味、目瞪口呆。

參加本次體驗活動的金門農工學生「DK」表示，從沒有過這樣體驗，覺得非常有意義，也很高興能夠參加體驗營、金沙國中女學員「櫻桃」及「蘋果」更表示，以前從未想過參加這樣的軍事體驗活動，原以為自己會撐不下去，結果竟然順利完成訓練，以後希望能有機會再參加。

金戰寒假軍事體驗營」，昨日舉行開訓典禮，議員李應文代表授旗。記者蔡家蓁／攝影
金戰寒假軍事體驗營」，昨日舉行開訓典禮，議員李應文代表授旗。記者蔡家蓁／攝影
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金門體育會軟式氣槍運動委員會首次在西洪營區舉辦兩日一夜「金戰寒假軍事體驗營」，學...
金門體育會軟式氣槍運動委員會首次在西洪營區舉辦兩日一夜「金戰寒假軍事體驗營」，學生都覺得活動相當有意義。記者蔡家蓁／攝影
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寒假金門綁架
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