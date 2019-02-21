金門陳滄江向城隍爺稟告 強調不會再回民進黨

2019-02-21 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門立委補選競爭激烈，被視為是「強棒」的前議員陳滄江，老被對手與鄉親質疑「他選完，會不會重返民進黨」？陳滄江今日專程到浯島城隍廟，向城隍爺「立誓」，他若能當選立法委員，一定為金門人的權益，為鄉親的土地、醫療、交通等問題好好打拚，也強調絕對不會回去民進黨，會盡他餘生之力奉獻金門。

去年8月31日，原民進黨議員陳滄江因為覺得堅持公平正義的理念被民進黨漠視與遺棄，毅然退出背棄民意的民進黨，而且一併宣布放棄競選縣長。「選後會不會重返民進黨？」，這個疑慮，被外界視為是陳滄江的致命傷，有其他參選人鎖定此焦點，對他猛打，所以他日前再三強調，「不管當選與否，絕對不會再回民進黨！」。

陳滄江的母親在去年3月3日（正月十六）去世；昨日作對年忌日。一年來，帶重孝的陳滄江謹守金門民俗，未曾踏入各城鎮或村落的王爺宮廟，待昨「脫孝」後，今日他在家人的陪同，到浯島城隍廟上香祈願。

陳滄江向城隍爺禱告，以前母親在世時，最操心的是他參政，因為這是一條不好走的路。他很感謝，金門鄉親二十幾年對他的厚愛栽培，不因為他曾經的政黨顏色放棄他，讓他有機會服務鄉親。