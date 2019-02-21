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澎湖雙胞胎女警 同單位服務局長也錯認

2019-02-21 20:57中央社 澎湖縣21日電

澎湖警界有對雙胞胎姊妹花葉思宜（左）、葉思佳（右）同在光明派出所服勤，兩人相似度...
澎湖警界有對雙胞胎姊妹花葉思宜（左）、葉思佳（右）同在光明派出所服勤，兩人相似度近乎百分百，同事間或民眾洽公時常會認錯人，也經常發生不少趣事。 中央社
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澎湖縣警局一對雙胞胎女警葉思宜和葉思佳，同時在馬公光明所服務，平時認真勤務，但同事表示，最大的困擾是由於相似度太高，連局長賈樂吉與所屬分局長丘立誠在督勤時，有時都認錯人。

澎湖縣警局馬公分局光明所的雙胞胎女警葉思宜和葉思佳，無論長相、身高、外型、聲音、談吐口吻，甚至連短髮與配戴的眼鏡都很相似，在警所同事間相處或是民眾洽詢業務，時有認錯人的狀況，也發生不少趣事。

今年春安工作期間，澎湖縣警局長賈樂吉到馬公分局光明所慰勤時，就錯把妹妹思佳誤認為是才新婚不久的姊姊思宜，讓在場的主管與員警們發出一陣笑聲，「連局長也認錯人」。

雙胞胎女警的直屬主管陳瑞昌表示，思宜、思佳勤務工作非常盡責認真，但由於長得實在太像，雖然朝夕工作相處，還是有點不好分辨。在勤務的安排下，平時除了用髮型分叉不同邊來分辨外，唯一不同的是，姊姊思宜臉頰的右腮上有一顆小痣。

葉思宜透露，有時妹妹下勤務離開派出所，剛好換她穿上制服上班。同事說：「怎麼前腳剛走，又回到派出所呢？」她也曾在轄區執行巡邏勤務時，被民眾認錯為妹妹，反而讓更多人對這對雙胞胎印象深刻。

馬公分局長丘立誠表示，葉思宜和葉思佳是澎湖警局的首對雙胞胎女警，而2位雙胞胎各自的伴侶也都在警界工作，分別在屏東分局與澎警局保安隊服務。

丘立誠說，雙胞胎妹妹葉思佳是高中畢業後，報考警專25期，97年畢業後，4等警察特考，分發至國道公路警察服務，104年6月調回澎湖；姊姊葉思宜則是讀完大學之後，與妹妹心靈相通，也嚮往從警之路，毅然報考100年警察特考班獲得錄取，受訓之後分發至花蓮分局中華派出所服務，直到105年10月請調返回故鄉服務，很幸運分發到與妹妹同單位，在馬公分局光明派出所服務迄今。

雙胞胎澎湖馬公
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