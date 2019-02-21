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矯正制度失靈 累犯加重刑期果真天經地義？

連挨罰而暫停爐 屏東3化製廠陳情後今晚復工

2019-02-21 19:05聯合報 記者江國豪╱即時報導

全台7處化製廠僅屏東縣長治鄉就有3廠，近期因連續被環保署開罰，業者擔心遭勒令停工，20日宣布暫時停爐歲修。卻也導致縣內斃死禽畜無處去化；引起讓當地酪農恐慌。

3間化製廠業者，今日北上立法院陳情，屏東縣府農業處下午也與業者進行協調。

業者南北奔波，今獲農委會陳諾願提供補助，排水及空污防制等設備進行改善，縣府農業處也將協助委請專家、學者提供設計建議。

3間化製業者同意於今晚復工，進行禽畜屍體去化。

屏東環保局對化製廠排煙管道進行抽測。本報資料照片／屏東縣環保局提供
屏東環保局對化製廠排煙管道進行抽測。本報資料照片／屏東縣環保局提供
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屏東環保局對化製廠排煙管道進行抽測。本報資料照片／屏東縣環保局提供
屏東環保局對化製廠排煙管道進行抽測。本報資料照片／屏東縣環保局提供
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屏東縣空污立法院
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