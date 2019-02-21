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人進得來！高雄農業局與飯店合作體驗農村帶動觀光

2019-02-21 17:56聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市韓國瑜喊出「人進得來」帶動觀光，高雄市農業局最近邀香港、澳門旅遊業者到高雄體驗當一日農夫，享受採果樂趣，到河堤休閒農場，就訂購了好幾箱小番茄要帶回香港，要分給親朋好友們分享。

高雄市農業局長吳芳銘表示，一日農夫今年的目標會多方拓展對外的合作與連結，香港、新加坡都是積極開發的市場，另外為了讓更多外國遊客走入農村，今年會與高雄的飯店業者與旅行社業者合作，推出優惠方案，讓散客、團客都能方便的體驗農村生活。

來自澳門的周姓旅遊業者表示，這次體驗美濃的半日遊程，高雄的農產品很棒，番茄又香又甜，休閒農場的解說很親切，加上豐富的人文元素，讓農村旅遊變得非常有趣。由於港澳是非常都市化的地區，對於農村慢活悠哉的環境非常嚮往，加上從旅展到踩線的過程都非常順利，這次來體驗過後，會積極規畫後續的合作行程。

香港旅行社何姓資深顧問說，一日農夫提供全年的採果體驗以及客製化的遊程很有潛力，加上高雄市觀光協會、港台旅行社同業商會的朋友都說曾經合作過，效果很好，計畫開拓高雄農村旅遊遊程很久了，未來規畫帶遊客來體驗農村生活，買水果，像這次來河堤休閒農場，就訂購了好幾箱小番茄要帶回香港。

交通部觀光局國際組主任施宗泓說，過去跟一日農夫合作，曾經到過六龜採蓮霧、永安餵石斑魚、學生團到旗山的食農教育，都非常成功，這一次走訪美濃，又是不一樣的風貌，會持續推動香港業者與一日農夫的合作。

手作美濃紙傘也是一日農夫旅遊行程之一。記者謝梅芬／攝影
手作美濃紙傘也是一日農夫旅遊行程之一。記者謝梅芬／攝影
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高雄一日農夫提供全年的採果體驗以及客製化的遊程很有潛力。記者謝梅芬／攝影
高雄一日農夫提供全年的採果體驗以及客製化的遊程很有潛力。記者謝梅芬／攝影
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香港高雄市旅行社
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