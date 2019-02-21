高雄茄萣濕地成水鳥樂園 2千隻雁鴨群聚

2019-02-21 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



「春江水暖鴨先知」，時序入春，冬候鳥紛紛換上繁殖羽毛，數千隻五顏六色的雁鴨，將高雄茄萣濕地的水鳥區點綴成色彩繽紛，候鳥季進入尾聲，賞鳥熱潮卻不減反增，賞鳥人士多次造訪，為種類族群之多驚豔不已，兩旁蘆絮飄搖，這種自然天成的水鳥樂園美景著實令人著迷。

高雄市工務局表示，茄萣濕地每年春節過後會出現高達近2千隻的雁鴨科水鳥群聚，這股熱潮會延續到4月才逐漸消退，這批雁鴨是高緯度寒溫帶鳥類，多數分布在歐洲、亞細亞中北部、大陸東北及日本北海道等地區，秋、冬時成群結隊向溫暖的南方遷徙。翌年春天，牠們會為族群的存續，飛越數千公里，再回到原生地繁殖，孵育下一代。

茄萣濕地地理位置正橫跨在亞熱帶與熱帶的地段，氣候溫暖多雨，草木繁盛，繁衍多種生物，正是多數渡冬候鳥移棲的理想地點，也是南遷北歸的過境鳥遷徙的最佳中途站。

根據觀察，族群種類其中以小水鴨數量最多，花嘴鴨次之，其餘是尖尾鴨，琵嘴鴨、赤頸鴨，及綠頭鴨等，少量出現的鳳頭潛鴨、紅頭淺鴨，偶爾驚鴻一瞥還會捕捉到公母配對的白眉鴨、羅文鴨的畫面。