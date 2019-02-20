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高雄「蕉」出好成績 銷日總量拚翻倍

2019-02-20 23:00聯合報 記者王昭月／高雄報導

旗山果菜運銷合作社2月起每周運送2貨櫃香蕉到日本，出口量預估較去年增加1倍。 記...
旗山果菜運銷合作社2月起每周運送2貨櫃香蕉到日本，出口量預估較去年增加1倍。 記者王昭月／攝影
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暖冬影響造成香蕉產季提早，今年高雄青蕉產地目前每公斤價格約18到20元間，較往年均價略低，高雄市政府為此加大香蕉出口力道，昨天占出口大宗的高市旗山果菜運銷合作社出口2貨櫃香蕉到日本，今年銷日的目標總量也可望增長1倍。

昨天上午，高雄旗山中洲路上的果菜運銷合作社忙碌異常，員工趕著洗蕉、選蕉，包裝、裝櫃，準備運送2貨櫃到日本。

去年國內香蕉盛產，一度價格崩盤，高市農業局發現，因暖冬效應，造成香蕉產期提早加上春節北農休市，目前產地香蕉的數量略呈「塞車」現象，協助外銷是去化的選項。

高市農業局長吳芳銘表示，市府協助產地香蕉銷日，其中出口大宗的旗山果菜運銷合作社，2月起每周將出口2貨櫃到日本，3月3貨櫃，4月4貨櫃，今年銷日總量可望從去年近1200公噸成長到2200公噸以上，增長1倍。

家中三代經營香蕉外銷的青農郭泰呈表示，台灣香蕉口感綿密，Q度高，入口回甘。受惠於政府出口補助優惠，他們預計出口日本的數量，會比去年增加約7成到1倍。

吳芳銘昨天一早到旗山視察香蕉出口情形，他指台灣是「小農經濟」，無法像東南亞等國家具價格競爭力，能爭取到大陸市場，因此仍以日本為出口主力。

日本消費者喜歡台灣香蕉的口感及香氣，只要品質穩定，價格可以接受，就願意多下單。蕉農只要把品質顧好，市府再「推一把」，與日本商社等貿易管道多方接洽，出口日本就有成長的機會。另外，高雄生產的鳳梨，今年銷大陸的數量也比去年同期增加8倍。

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