分享離島當兵艱辛 「駐在南山頭」新書引共鳴

2019-02-20 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



南山頭4營區位於金門烈嶼最南端，是重要海岸防線據點之一，其地下坑道深度多達3層，坑道動線與結構均為金門少見。23年前在此擔任排長的劉文哲今天發表新書「駐在南山頭」，透過他生動的筆觸，帶領讀者感受當時離島服役生活的辛苦與點滴。

金門縣烈嶼鄉南山4營區於去年1月23日開放，當時還有邀請劉文哲與袍澤重返駐地，金門國家公園管理處今天選在南山頭營區舉行「駐在南山頭」新書發表會，別具意義。

「南山頭是個神奇美好之地，點點滴滴都是回憶」，劉文哲回憶著昔日在南山頭駐防的點點滴滴，感觸相當深，他說當年由於缺水，阿兵哥洗澡受限，常在傍晚時分的海哨上，看到營區對面的復興嶼碼頭，不少弟兄只能在洗澡時刻，能光著身子開心戲水。

而經歷1996年台海危機的劉文哲也說，以前要求弟兄挖散兵坑，大家總是隨便挖個幾鏟，應付了事，但在當時兩岸敏感的氛圍，兄弟們不需要特別要求，自己就會把坑挖的又深又堅實。