分享離島當兵艱辛 「駐在南山頭」新書引共鳴
南山頭4營區位於金門烈嶼最南端，是重要海岸防線據點之一，其地下坑道深度多達3層，坑道動線與結構均為金門少見。23年前在此擔任排長的劉文哲今天發表新書「駐在南山頭」，透過他生動的筆觸，帶領讀者感受當時離島服役生活的辛苦與點滴。
金門縣烈嶼鄉南山4營區於去年1月23日開放，當時還有邀請劉文哲與袍澤重返駐地，金門國家公園管理處今天選在南山頭營區舉行「駐在南山頭」新書發表會，別具意義。
「南山頭是個神奇美好之地，點點滴滴都是回憶」，劉文哲回憶著昔日在南山頭駐防的點點滴滴，感觸相當深，他說當年由於缺水，阿兵哥洗澡受限，常在傍晚時分的海哨上，看到營區對面的復興嶼碼頭，不少弟兄只能在洗澡時刻，能光著身子開心戲水。
而經歷1996年台海危機的劉文哲也說，以前要求弟兄挖散兵坑，大家總是隨便挖個幾鏟，應付了事，但在當時兩岸敏感的氛圍，兄弟們不需要特別要求，自己就會把坑挖的又深又堅實。
同梯畢祖明今天也到場力挺劉文哲，他說，書中描述的是「我們自己的故事，我一口氣就看完了」。「駐在南山頭」作者劉文哲排長是45期預官義務役軍官，曾經在南山頭據點與復興嶼均擔任過據點主官，也經歷過1996年的台海危機。從他的妙筆中帶領讀者感受當時離島服役生活的辛苦與點滴。並從真誠的刻畫裡，理解當時國軍在第一線、有限的資源中如何精實、無畏的做好備戰準備。讓曾經在離島服役、抵禦、與勇敢的綠色印記，再次的呈現。
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