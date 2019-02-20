親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

菲籍漁工砍人迫船員跳海 船長室淪陷4人遭挾

乙武洋匡劈腿50女還不滿足？ 傳再婚23歲混血美女

分享離島當兵艱辛 「駐在南山頭」新書引共鳴

2019-02-20 19:54聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

南山頭4營區位於金門烈嶼最南端，是重要海岸防線據點之一，其地下坑道深度多達3層，坑道動線與結構均為金門少見。23年前在此擔任排長的劉文哲今天發表新書「駐在南山頭」，透過他生動的筆觸，帶領讀者感受當時離島服役生活的辛苦與點滴。

金門縣烈嶼鄉南山4營區於去年1月23日開放，當時還有邀請劉文哲與袍澤重返駐地，金門國家公園管理處今天選在南山頭營區舉行「駐在南山頭」新書發表會，別具意義。

「南山頭是個神奇美好之地，點點滴滴都是回憶」，劉文哲回憶著昔日在南山頭駐防的點點滴滴，感觸相當深，他說當年由於缺水，阿兵哥洗澡受限，常在傍晚時分的海哨上，看到營區對面的復興嶼碼頭，不少弟兄只能在洗澡時刻，能光著身子開心戲水。

而經歷1996年台海危機的劉文哲也說，以前要求弟兄挖散兵坑，大家總是隨便挖個幾鏟，應付了事，但在當時兩岸敏感的氛圍，兄弟們不需要特別要求，自己就會把坑挖的又深又堅實。

同梯畢祖明今天也到場力挺劉文哲，他說，書中描述的是「我們自己的故事，我一口氣就看完了」。「駐在南山頭」作者劉文哲排長是45期預官義務役軍官，曾經在南山頭據點與復興嶼均擔任過據點主官，也經歷過1996年的台海危機。從他的妙筆中帶領讀者感受當時離島服役生活的辛苦與點滴。並從真誠的刻畫裡，理解當時國軍在第一線、有限的資源中如何精實、無畏的做好備戰準備。讓曾經在離島服役、抵禦、與勇敢的綠色印記，再次的呈現。

23年前在金門烈嶼南山頭擔任排長的劉文哲今天發表新書「駐在南山頭」，透過他生動的...
23年前在金門烈嶼南山頭擔任排長的劉文哲今天發表新書「駐在南山頭」，透過他生動的筆觸，帶領讀者感受當時離島服役生活的辛苦與點滴。記者蔡家蓁／攝影
分享
劉文哲今天發表新書「駐在南山頭」，不少民眾排隊等候他簽名。記者蔡家蓁／攝影
劉文哲今天發表新書「駐在南山頭」，不少民眾排隊等候他簽名。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門國家公園今天在烈嶼南山頭舉行新書「駐在南山頭」發表會，與會貴賓合影。記者蔡家...
金門國家公園今天在烈嶼南山頭舉行新書「駐在南山頭」發表會，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門台海國軍
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

省水增產營養高 超強「發芽玄米」屏科大種出來了！

2019-02-20 17:57

付錢遊古道拔草 「快樂傻子」呷好逗相報

2019-02-20 14:28

3月全面開島！揭開金門「大膽島」神秘面紗

2019-02-20 13:05

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:52

高雄加大香蕉出口力道 今天出口2貨櫃到日本

2019-02-20 11:49

6生實驗燒傷老師忙善後 受訓途中被車撞死

2019-02-20 10:28

壽山臭糞水排溢路面 環保局追緝禍首發現是自家人

2019-02-20 09:51

付費旅遊還要拔惡草 「快樂傻子」樂在其中

2019-02-20 08:56

史上最「冷」墾丁音樂季 泡泡趴追隨春吶春浪出走

2019-02-20 07:39

愛河沿岸玩寶可夢？ 今只有灑花期待冬季引稀怪

2019-02-20 00:31

營養午餐採用在地農產 農糧署金門訪查

2019-02-20 00:09

衛武營「閱讀窩」 邀民眾靜心療癒聊人生

2019-02-19 22:22

最冷的墾丁音樂季…泡泡趴退出 剩「夏都春宴」撐場

2019-02-19 22:17

太厲害！ intel無人機來台首演原來是他促成

2019-02-19 22:00

可愛敎主楊丞琳3月將隨片到高雄 也要推薦港都景點美食

2019-02-19 22:00

金門山外溪傳油汙汙染 環保局將追查汙染源

2019-02-19 18:08

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

太厲害！ intel無人機來台首演原來是他促成

2019-02-19 22:00

稻草山超好玩成了新網紅 但不守規矩太多改成假日開放

2019-02-19 23:06

笨蛋！宜蘭蓋不蓋高鐵關鍵在票價 網友一句話突破盲腸

2019-02-20 16:31

史上最「冷」墾丁音樂季 泡泡趴追隨春吶春浪出走

2019-02-20 07:39

謝龍介總部成立熱鬧成功 遠東科大借場地躺著中槍

2019-02-20 10:37

愛家團體快閃提燈鬧元宵 要蘇貞昌尊重公投結果

2019-02-19 20:15

影／火龍吸引3萬多名觀眾尖叫與掌聲 花在彰化今晚圓滿謝幕

2019-02-19 22:35

影／有夠美！台灣燈會今晚點燈 超強主燈秀看這邊

2019-02-19 21:22

可愛敎主楊丞琳3月將隨片到高雄 也要推薦港都景點美食

2019-02-19 22:00

苗栗火車站環境大改造 營造觀光亮點改善亂象

2019-02-20 15:08

影／好美！ 暴紅風鈴木今晚襯托百年大月亮

2019-02-19 22:16

飛機奔月！退休校長元宵賞月 幸運拍到美圖

2019-02-20 16:13

影／數十年罕見！雲林竹子開花枯死 傳說鬧飢荒村長憂

2019-02-20 13:19

石門地區沒文具店 圖書館貼心文具百寶屋免費借

2019-02-20 11:33

10萬人全國最大流水席 紫南宮丁酒上午9點鳴鑼開吃

2019-02-20 10:02

國寶跨界創作 台灣布袋戲史第一尊玻璃雕塑戲偶亮相

2019-02-20 07:51

高雄加大香蕉出口力道 今天出口2貨櫃到日本

2019-02-20 11:49

花蓮垃圾危機一觸即發 全縣堆置量逾8000噸

2019-02-20 12:35

桃園首間社宅中路二號今開放申請 近百人送件

2019-02-20 11:20

再談澎恰恰3600紅包 余天：是氣人不來也不打電話

2019-02-20 13:33

平行會審一開5年無結論 侯友宜要求市府負起責任簡化

2019-02-20 11:00

春天櫻花開了 來新竹公園野餐品茗

2019-02-20 12:33

彰縣立委補選都還沒抽籤 已聞明年立委選戰煙硝味

2019-02-20 11:04

影／元宵遶境台東天官堂七爺火燒衣 廟方：代民消災

2019-02-19 23:05

鄭世維23日造勢緊急換場地 余天將找賴神陪掃街

2019-02-20 07:41

心臟要夠大顆！2人宜蘭擲筊 誰贏就獨拿30萬元現金

2019-02-20 11:34

白嘉莉將無償為台中代言 盧秀燕：全民期待

2019-02-20 14:14

花蓮箭瑛大橋4.2億決標 鄉親盼了好久準備開工

2019-02-20 11:48

「御天飛行豬」超可愛 民眾搶拍

2019-02-19 20:45

文大大典館爆出既存違建 柯文哲開罵：無法無天

2019-02-19 20:26

影／台灣燈會屏東大鵬灣開幕 無人機炫麗登場

2019-02-19 21:29

呂映潔苦讀4年考上建築師證照 台東縣府員工第一人

2019-02-20 14:35

平溪上廁所收20元很丟臉？ 他發出貼文卻遭網友砲轟

2019-02-19 21:39

高嘉瑜元宵夜開直播 遭炮灰襲擊萌喊「我眼睛太大」

2019-02-19 22:20

壽山臭糞水排溢路面 環保局追緝禍首發現是自家人

2019-02-20 09:51

愛河沿岸玩寶可夢？ 今只有灑花期待冬季引稀怪

2019-02-20 00:31

土城員和青年社宅動土 543戶2021年底完工

2019-02-20 12:04

文化大典館違建補照 柯文哲：我不同意

2019-02-19 23:51

台灣燈會今晚開燈 TAIWAN寫在天空全場感動

2019-02-19 20:25

鹽水蜂炮炸裂如不夜城 越晚越美麗

2019-02-19 21:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top