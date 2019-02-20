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海委會與AIT舉辦南臺灣海洋青年論壇 學生提案守護海洋

2019-02-20 18:41聯合報 記者徐如宜╱即時報導

海洋委員會與美國在台協會高雄分處今天在智崴資訊科技公司會議廳，舉辦「2019南臺灣海洋青年論壇」，鼓勵青年學子探討海洋所面臨的危機與挑戰。

美國在台協會高雄分處特別邀請美國環境工程、海洋垃圾及塑膠廢棄物處理專家美國喬治亞大學副教授Jenna Jambeck博士，發表「海洋塑膠廢棄物—我們可以一起解決全球的問題？」專題演講。Jambeck博士鼓勵與會者共同愛護海洋，為減少海洋垃圾盡一份心力。

英文成果發表會由南台灣6組進入決選高中團隊進行發表，並由Jenna Jambeck博士、海洋保育署長黃向文及海生館研究員樊同雲擔任評審，進行講評。第一名團隊是嘉義女中的Wanna Ocean，第二名團隊是嘉義女中的Ocean Ghost Defender，第三名團隊則是鳳山高中的Preservers of Ocean。

嘉義女中Wanna Ocean提案，主題為廢棄漁具影響及處理，團隊以生動活潑方式呈現，臨場反應敏捷，提案亟具創意且具體可行，與會者給予熱烈掌聲，深獲評審肯定青睞，奪得首獎及1萬元獎金。參賽團隊於會後進行智崴公司i-Ride體驗，學生覺得收穫滿滿。

海洋委員會主委李仲威表示，海洋廢棄物處理是全球共同的議題，台灣和美國皆注重保育海洋。這項活動為美國在台協會高雄分處與海洋委員會具體合作執行計畫，共同扎根海洋教育並強化國際鏈結。期待此活動拋磚引玉，喚醒全民海洋保育意識，未來全國政府機關、非政府組織及大眾持續關注海洋保育議題，並付諸實際行動，一同守護海洋。

第一名嘉義女中Wanna Ocean團隊，獲得1萬元獎金禮券。圖／海委會提供
第一名嘉義女中Wanna Ocean團隊，獲得1萬元獎金禮券。圖／海委會提供
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南臺灣海洋青年論壇英文成果發表會，由南台灣6組進入決選高中團隊進行發表。圖／海委...
南臺灣海洋青年論壇英文成果發表會，由南台灣6組進入決選高中團隊進行發表。圖／海委會提供
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美國喬治亞大學副教授Jenna Jambeck專題演講。圖／海委會提供
美國喬治亞大學副教授Jenna Jambeck專題演講。圖／海委會提供
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2019南台灣海洋青年論壇盛大登場。圖／海委會提供
2019南台灣海洋青年論壇盛大登場。圖／海委會提供
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海洋垃圾美國在台協會廢棄物
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