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駐在南山頭 阿兵哥金門烈嶼回憶多

2019-02-20 18:22中央社 金門縣20日電

23年前在金門烈嶼擔任排長的劉文哲，今天發表新書「駐在南山頭」，他說，對金門有難以割捨的情感；同梯畢袓明也說，因父親曾參與八二三砲戰，金門有著他與父親的連結。

金門縣烈嶼鄉南山四營區2018年1月23日開放，金門國家公園管理處今天在營區舉行「駐在南山頭」新書發表會。當年擔任指揮官的劉文哲繼開幕式舊地重遊後，今天帶著新書再度回到據點，和金門各界分享在這裡的美好回憶，並在當年的中山室舉行簽書會。

劉文哲表示，南山頭是個神奇美好之地，點點滴滴都是回憶。新書發表會在營區草坪上舉行，劉文哲清楚記得當年有位天兵正午時分，就是在這裡頂著棉被做交互蹲跳。他還提到，由於缺水，阿哥沐浴受限；他常在傍晚時分的海哨上，看到營區對面的復興嶼碼頭，不少弟兄光著身子開心戲水。

1996年時台海危機，劉文哲身處最前線。他說，平常要求弟兄挖散兵坑，大家總是應付了事，台海危機發生，大夥不需督導，挖的又深又堅實，每一個坑都可以當作教戰準則的示範。

看到如今的南山頭已成為烈嶼旅遊新亮點，劉文哲感謝金管處的用心，讓他可以和大家分享這裡的美好。他說，與金門有著難以割捨情感，邀請大家來到南山頭據點，了解這裡發生的精彩故事。

劉文哲這次邀請同梯畢祖明同來，畢祖明還為「駐在南山頭」作序。畢祖明說，書中描述的是「我們自己的故事，我一口氣就看完了」；他說，23年後重新踏上烈嶼，為的是要和26歲的自己相認；而再次打開記憶，話就講不完了。

畢祖明說，因為父親畢協和曾參與八二三戰役，他在金門服役時，父親曾來眷探，父子來到珠山的砲戰遺址，留下合影，並聆聽父親述說與同袍天人永隔的故事。畢祖明說，金門之於他，除了有外島軍旅記憶，還增添與父親的連結。

看到據點結合觀光與生態，活化成景點，畢祖明直說「太驚喜了」，他允諾金管處，很快會帶孩子來南山頭四營區體驗闖關遊戲。

南山頭四營區在春節期間舉辦尋寶闖關遊戲，受到好評，金管處表示會定持續辦理，採預約方式。

金門台海
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