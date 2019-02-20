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省水增產營養高 超強「發芽玄米」屏科大種出來了！

2019-02-20 17:57聯合報 記者江國豪╱即時報導

高營養價值的「發芽玄米」，屏科大種出來了！

屏東科技大學土木工程系王裕民教授兼系主任，在行政院農委會、屏東農田水利會及「SRI保育型農業環境學會｣的協助下，領導國際灌溉研究中心，以益生菌應用於水稻灌溉，開發出能夠達到節水15%產值卻能提升30%的益生菌實粒米「發芽玄米」，今日除發表成果，也與達邦蛋白股份有限公司，簽訂合作備忘錄，將展開更多的產學合作。

王裕民帶領研究團隊，與高雄農改場合作利用高雄147品種，開發出「發芽玄米」，營養素比白米還高，尤其糙米中的酵素完全活化後，含有豐富的γ-胺基丁酸(GABA，為白米的11倍)、磷酸六肌醇 (IP6)、肌醇 (Inositol)、阿魏酸 (Ferulic acid)、維生素 B 群、維生素 E、鎂、鉀、鈣、鋅、蛋白質及食物纖維等，是現代人關注食療養生的最佳選擇。

研究團隊主要利用水稻益生菌強化系統（SPRI），穩定土壤營養與稻田微氣候循環友善土地。王裕民說，此系統能降低肥料與農藥的使用，以天然的益生菌來改善土質，不只降低用水量同時又能提高產值，同時對環境相當友善，目前已推廣在台南後壁區、台東關山鄉、屏東新埤鄉等地田間應用，希望未來可以觸及全台灣。

屏科大戴昌賢校長說，透過整合校內各項專業技術，將研究成果應用在田間，利用水稻益生菌強化系統種植的香米品質也相當優良。期盼透過與廠商的產學交流，建立從生產到加工完整的生產鏈，未來也能進一步擴大到地方的區域連結，活絡地方創生。

屏科大研究團隊利用高雄147品種，開發出「發芽玄米」，營養素比白米還高。記者江國...
屏科大研究團隊利用高雄147品種，開發出「發芽玄米」，營養素比白米還高。記者江國豪／翻攝
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屏科大國際灌溉研究中心，以益生菌應用於水稻灌溉，開發出能夠節水15%，產值提升3...
屏科大國際灌溉研究中心，以益生菌應用於水稻灌溉，開發出能夠節水15%，產值提升30%的益生菌實粒米「發芽玄米」。記者江國豪／翻攝
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屏科大研究團隊利用高雄147品種，開發出「發芽玄米」，營養素比白米還高。記者江國...
屏科大研究團隊利用高雄147品種，開發出「發芽玄米」，營養素比白米還高。記者江國豪／翻攝
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屏科大與達邦蛋白股份有限公司，簽訂合作備忘錄，將展開更多的產學合作。記者江國豪／...
屏科大與達邦蛋白股份有限公司，簽訂合作備忘錄，將展開更多的產學合作。記者江國豪／翻攝
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屏科大農田水利會行政院
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