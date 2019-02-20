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屏東德協2600戶嘸自來水 長治鄉公所盼牽成

2019-02-20 14:16聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣自來水普及率僅53.01%為全國最低，而長治鄉德協大字地區共2600戶，就是長年使用地下水，或透過加水站購買飲用水。長治鄉公所為建設自來水管線，今天上午於鄉公所召開說明會，希望以面對面溝通，降低居民疑慮，未來也不排除深入各村莊進行說明。

長治鄉德協大字6村莊2600戶，因居民對自來水源品質、抽水引發地層下陷及修管經費等存有疑慮，過去鎮公所多次進行自來水管線設置意願調查，同意率僅30%左右，自來水公司礙於成本，無法施工埋管。

水公司屏東營運所主任黃貴麟強調，水源地選址經專業評估，絕對遠離土壤污染區及垃圾場等污染源，保證水質安全衛生，另外，也會針對地質進行監測，不會發生地層下陷。而水公司屏東營運所秘書吳清泉表示，未來完成淨水場建置後，在長治抽的水絕不會賣到其他鄉鎮。

有村長反應，聽聞修管經費龐大讓人望之卻步，立法委員鍾佳濱則解釋，事實上現在申請自來水，反而符合補助條件，是越早申請才能越省錢。

屏東地區地下水資源相當豐沛，而根據水公司調查，民眾所使用的地下水，為淺層地下水井，易受到污染且有枯竭的不穩定性，而民眾到加水站購買的水也都是自來水，只是經過再過濾而已。

長治鄉長古佳川為讓居民能方便喝到受把關的水，為促成居民同意自來水系統建置，當場承諾路修費用皆由公所支出。水公司也釋出善意，只要居民同意率趨近60％，即可開工，也希望透過德協大字的案例，鼓勵屏東縣其他鄉鎮建置自來水系統。

屏東縣長治鎮公所今天上午針對自來水系統建置召開說明會，立法委員鍾佳濱（右）、長治...
屏東縣長治鎮公所今天上午針對自來水系統建置召開說明會，立法委員鍾佳濱（右）、長治鄉長古佳川（中）、水公司屏東營業處秘書吳清泉（左）回應村民疑慮。記者江國豪／攝影
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屏東自來水普及率全國最低，民眾多使用地下水或透過加水站購買飲用水。記者江國豪／攝...
屏東自來水普及率全國最低，民眾多使用地下水或透過加水站購買飲用水。記者江國豪／攝影
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地下水地層下陷屏東縣
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