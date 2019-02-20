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高雄加大香蕉出口力道 今天出口2貨櫃到日本

2019-02-20 11:49聯合報 記者王昭月╱即時報導

受暖冬影響，高雄地區香蕉產期提早，加上新春連假休市，使致貨品交易略顯遲滯，不過高雄市農業局在年後增加爭取出口訂單的力道，其中在地出口大宗的高雄旗山果菜運銷合作社，今天就出口2貨櫃到日本，農業局長吳芳銘並表示，今年高雄出口日本的香蕉，數量應該能增加到1倍，約2000公噸左右。

今天上午，旗山中洲路上果菜運銷合作社忙碌異常，員工洗蕉、選蕉，包裝、裝櫃，準備運送兩只貨櫃到日本。

高雄市農業局吳芳銘一早到旗山視察香蕉出口情形，他表示，高雄香蕉在品種及品質上都相當具有競爭力，但日本基於保護國內產業及維護國民健康，設定的進口的門檻相當高，完全不能有農藥殘留，外觀 也不能有黑斑或損傷。

不過市府培訓的青農郭泰呈克服難關，目前目前以每周2櫃、30噸的量持續外銷日本，預估3月增加到每周4櫃，相較去年，預計到年底總外銷量可增加6成到1倍，總量約2200公噸。

吳芳銘表示，台灣礙於是小農經濟，香蕉出口大陸無法像東南亞等國家，價格上能具有競爭力，因此仍以日本為出口主力。日本地區向來喜歡台灣香蕉的口感及香氣，其要品質穩定，價格能夠接受，就願意向台灣下更多的訂單，所以農民只要把品質照顧好，市府再多與日本商社等貿易管道接洽「推一把」，出口日本就有成長的機會。

郭泰呈表示，台灣的香蕉，口感綿密感，Q度高，入口回甘，都是優勢。今天旗山果菜運銷合作社出口2只40尺貨櫃，數量約31噸，今年受惠於政府的出口補助優惠，出口日本的量預估比去年增加約7成到1倍。

高雄出品的香蕉口感綿蜜，入口回甘，日本市場很喜歡。記者王昭月／攝影
高雄出品的香蕉口感綿蜜，入口回甘，日本市場很喜歡。記者王昭月／攝影
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高雄旗山果菜運銷合作社今天出口兩只貨櫃香蕉到日本。記者王昭月／攝影
高雄旗山果菜運銷合作社今天出口兩只貨櫃香蕉到日本。記者王昭月／攝影
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旗山果菜運銷合作社，二月起每周運送兩貨櫃香蕉到日本，今年出口量預估較去年增加一倍...
旗山果菜運銷合作社，二月起每周運送兩貨櫃香蕉到日本，今年出口量預估較去年增加一倍。記者王昭月／攝影
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高雄市農業局長吳芳銘一早到旗山了解香蕉出口情形。記者王昭月／攝影
高雄市農業局長吳芳銘一早到旗山了解香蕉出口情形。記者王昭月／攝影
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香蕉吳芳銘競爭力
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