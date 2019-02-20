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血泊中的西藏：一國兩制的前生今世

6生實驗燒傷老師忙善後 受訓途中被車撞死

2019-02-20 10:28聯合報 記者徐如宜╱即時報導

去年11月高雄市國昌國中發生實驗室酒精燈意外，造成6名學生受傷，代課陳姓教師為處理學生的後續醫療賠償焦頭爛額。去年底陳姓代課老師參加危害性化學品教育訓練，在受訓途中慘遭大貨車撞死。高雄市教育產業工會、校方與高雄市教育局，積極為這名代課老師爭取因公殉職，發放慰問金。

高雄市教育產業工會協商部主任劉亞平表示，36歲的陳師年紀輕輕即因執行職務發生遭撞死意外，不僅學生痛失一位好老師，同儕失去一位好夥伴，身為家中獨子的他，上有年邁父母，下有一位重度視障的妹妹及另一位尚求學中的小妹，家中經濟頓失依靠。

劉亞平說，這起實驗室酒精燈破裂造成6名學生受傷，事發後陳師在榮總、海總、學校、警分局四處奔波處理善後，勞心勞力，代墊醫療費用，還到外面藥局買人工皮及學生喜歡吃的麥當勞、珍珠奶茶探望安撫學生，壓力很大身心俱疲。去年12月20日，校方依勞檢處要求在去年舉辦危害性化學品教育訓練，陳師在前往學校途中，8點43分左右於高鐵站附近的翠華路口，不幸被大貨車撞上不治。

國昌國中表示，實驗室意外事件發生後，陳師非常自責，主動表示先墊付首筆費用，但後續龐大費用仍賴校方協助。為此學校已多方爭取各種社會資源捐助負起全部學生醫療費用，包括陳師代墊的費用已請海總退還。學校在陳師身故後，即行文教育局，主張到校參加法定研習途中發生，應屬執行公務因公死亡，爭取陳師應有的法定權益。

高教產也和家屬分析相關事件的民刑事與行政處理關係，陳姓教師「因公殉職」部分事證明確，高雄市政府教育局依法應核予陳師家屬慰問金。

教育局表示，因此案並無先例，為求謹慎，教育局特別向銓敍部請示，銓敘部表達尊重市府意見，由教育局人事室簽請市府核准同意給予慰問金。校方感謝各界的協助，讓此一不幸事件有順利結果。

國昌國中去年11月發生實驗課操作酒精燈不慎引爆，6生燒燙傷送醫。記者徐如宜/翻攝
國昌國中去年11月發生實驗課操作酒精燈不慎引爆，6生燒燙傷送醫。記者徐如宜/翻攝
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