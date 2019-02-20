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付費旅遊還要拔惡草 「快樂傻子」樂在其中

2019-02-20 08:56聯合報 記者潘欣中╱即時報導

付費享受恬適的鄉野旅遊，也要彎下腰協助環境維護，你會參加？

墾丁國家公園管理處推付費旅遊還要為守護環境盡分心力的工作假期，2月28日再與滿州觀光協進會合辦「走讀滿州古道」，遊客走讀古道聽當地人說故事、體驗採茶樂外，還要付出勞力移除古道旁的外來種植物，報名剩一周已快滿額，還有自詡「快樂傻子」的遊客樂在其中，再揪親友組團參加。

當你在發思古幽情的古道走讀時，是否也想為守護環境盡分心力呢？墾管處解說教育課長馬協群說，屏東縣滿州鄉有七成在墾丁國家公園內，有墾丁的後花園的美名，擁有多樣且豐富的自然環境與生態資源，為讓遊客輕鬆遊滿州並協助守護環境，去年選在全長3公里的「滿州古道」舉辦付費旅遊的工作假期。

「有家長認為這對孩子是絕佳的環境教育遊程！」他說，遊客在走讀古道不僅聽著當地人講述在地人文歷史故事、體驗在地港口茶的採茶樂，也安排遊客協助移除古道兩旁的外來種植物小花蔓澤蘭，為環境守護盡分心力，包含導覽、保險、接駁、採茶體驗、搗麻糬及風味餐，每人只收600元，有參加過的遊客自詡是「快樂傻子」，今年再揪親友參加。

他說， 「滿茶古道」是早年先民上課、購物的小徑，自滿州港口村通往里德村，路程約2至3小時，大部分在今林業試驗所里德苗圃98公頃範圍內，里德苗圃在日治時代稱「第一號母樹園」，是當時全台第一個為培育各種熱帶植物的植物園區，除了肯氏南洋杉，也是全台遍植的行道樹「福木」發源地，其他如港口木荷、雲南石梓、柿葉茶茱萸等植物都很珍貴，還有黃裳鳳蝶、黃灰澤蟹等生物。

他說，用汗水移除古道旁的外來種植物後，滿州社區媽媽依季節食材烹調出鮮美的各式料理，包括紅燒牛杙仔蘿蔔、金沙雨來菇、燒肉、炸春捲、紅燒魚、黑豆腐、涼拌海鮮、時蔬、當季湯品及養生黑豆水等，在古道擺桌享用的美好「食」光，讓人一輩子難忘。

墾管處2月28日再與滿州觀光協進會合辦「走讀滿州古道」，遊客要付出勞力移除古道旁...
墾管處2月28日再與滿州觀光協進會合辦「走讀滿州古道」，遊客要付出勞力移除古道旁的外來種惡草，有自詡「快樂傻子」的遊客樂在其中，再揪親友組團參加。 圖／墾管處提供
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墾丁國家公園小花蔓澤蘭
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