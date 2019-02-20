史上最「冷」墾丁音樂季 泡泡趴追隨春吶春浪出走

2019-02-20 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



過去被譽為南台灣流行音樂盛事的墾丁春天音樂季，墾管處今年排定4月4日至7日開唱，繼老牌「春天吶喊音樂祭」和「春浪音樂節」拋出移到高雄的震撼彈後，新興的「墾丁泡泡音樂節」今天也宣布退出，僅剩「夏都春宴」撐場，成為史上最「冷」的墾丁音樂季；業者感嘆，墾丁這兩年經歷近年最慘澹的觀光「寒冬」，音樂會票房也受衝擊，出走是不得己的選擇。

墾丁春天音樂季的源起，是2名美籍青年吉米Jimi和韋德Wade於1995年4月初，和台灣樂團友人到墾丁海邊開演唱會，以「遠離壓力、慵懶、貼近自然」為精神的「春天吶喊」自此誕生，也在墾丁掀起「春吶熱」，因搭順風車的音樂會四起，墾管處為有效管理，12年前在清明連假開辦墾丁春天音樂季，「春吶」和歌手演唱會的「春浪」是兩大主角，之後電音派對型態的「夏都春宴」和「泡泡趴」陸續加入，入夜後，墾丁宛如座音樂不夜城。

近年隨著墾丁遊客量暴跌，墾丁春天音樂季的規模不斷縮小，去年「春天吶喊」從墾丁鵝鑾鼻移到鄰近的滿州鄉，「春浪音樂節」延後到5月，墾丁僅剩「夏都春宴」及「泡泡音樂節」；去年墾丁觀光業績倒退到10多年前，音樂季人潮大跌，票房也受影響；為協助整體觀光業回春，墾管處今年首度開放墾丁大街旁大灣遊憩區，「泡泡趴」申請因汙水處理問題未過關。

在墾管處開放第二次申請截止日的前夕，主辦「泡泡趴」的奧汀整合行銷傳播公司表示，指公司權衡後，確定無法再參加第二次活動評選審查，並慎重評估7至8月間移往其他城市舉辦的可能；因於近日有消費者與樂迷不斷洽詢4月泡泡音樂節是否舉辦，在避免樂迷安排行程，提早公告周知；業者表示，商業售票音樂會有成本考量，離開墾丁心情不捨，卻是不得不的選擇。