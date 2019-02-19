可愛敎主楊丞琳3月將隨片到高雄 也要推薦港都景點美食

2019-02-19 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前透露3月份會有一位影歌視巨星到高雄來，高雄市觀光局長潘恒旭晚間表示這位明星就是很受歡迎的「可愛敎主」楊丞琳。

潘恒旭說，3月28日楊丞琳會隨瓊瑤電影「握三下，我愛你」劇組到高雄，當天此電影在高雄首映，觀光局將邀請楊丞琳等人士到鹽埕區品嚐小吃，例如到郭家肉粽吃肉粽丶碗粿。

潘恒旭說，屆時隨片來高雄還有男主角是元介，由於電影首映會將安排在高雄市電影圖書館或駁二，所以安排楊丞琳走訪的地方也以鹽埕區丶鼓山區丶旗津區為主。