太厲害！ intel無人機來台首演原來是他促成

2019-02-19 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



intel無人機空中秀今晚首次在台灣正式演出，當燈光秀劃過屏東大鵬灣的天際，立即成為台灣燈會最吸睛的表演節目之一，據了解，當初是屏東縣長潘孟安看到韓國平昌冬季奧運上，intel無人機表演奧運五環，直呼「太厲害」，要求縣府團隊一定要設法接洽，歷經多方努力，並透過美國在台協會協助，才成功促成這次在台灣燈會的演出。

不過這300架無人機到底是如何操控的？屏東縣政府台灣燈會辦公室主任黃建嘉坦承，intel保密到家，並與縣府簽有保密條款，相關細節縣府無法透露；他也說，當初確實接洽了許久，起初也沒有很順，他還曾飛到新加坡接洽，並透過美國在台協會協助，intel才首肯為台灣首飛。

今年國內華南銀行正好成立100週年，在華南銀行及車城福安宮的大力贊助下，國人終於有機會在台灣燈會上看到全球最新的科技燈光秀。為求完美演出，據了解，intel公司在大鵬灣海上教堂附近設有秘密基地，整個團隊在8人以上。

這次Intel 無人機燈光秀特別為台灣燈會設計圖案，從黑鮪魚、風帆、屏東、鵝鑾鼻燈塔到TAIWAN，土地公的笑顏等，總計有9種圖案展現天空，今晚在開幕式的演出，就讓全場感動滿滿。