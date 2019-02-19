金門元宵燈會熱鬧登場 主燈飛天萌豬超可愛

2019-02-19 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門元宵燈會今天晚上盛大登場，今年共有超過數百盞的大小花燈參賽，當中以總兵署為主會場，其他另有9個展場，花燈的造型爭奇鬥豔讓後浦小鎮的夜晚越夜越美麗，今年的「富足天豬」主燈高達8米，結合光雕與煙霧，藉著舞動的翅膀與頭部左右微動，相當可愛討喜，也吸引相當多的民眾駐足觀賞與拍照留念。

一年一度的元宵燈會於今晚6時30分舉行點燈儀式，由金門縣長楊鎮浯、議長洪允典、金門縣文化局長許正芳等人聯手啟動，稍後也在楊鎮浯等人的帶領，與包括中正國小師生組成遊行隊伍繞行金城市區一周，一路敲鑼打鼓，熱鬧滾滾，沿途發放提燈向民眾拜年，經過寺廟時也入內上香為地方祈福。

今年的燈會擴大舉行，除了主會場在總兵署外，其他會場分布在金城鎮內，包括金門縣文化局、浯江書院、邱良功古厝、城隍廟、東門代天府、西門外武廟、北門北鎮廟等等，每個展場的特色都大不同。

今年主燈「富足天豬」是以飛天萌豬為概念發想，設計「喜迎金豬 乘夢飛翔」的創意動態花燈，結合光雕與煙霧進行展演。而附屬特色燈組以「金豬報喜」為主題，設置在金門鎮總兵署的印象金門燈組，是以金門IG打卡的牡蠣人與時下最流行的自拍棒與遊客互動；在浯江書院的扭蛋送好禮是以風獅爺造型的扭蛋機花燈，每日提供百名遊客免費玩賞，增添趣味與行銷金門。