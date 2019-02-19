高雄市教育局長乞20公斤平安龜 全局分享保平安

2019-02-19 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



乞龜是元宵習俗，高雄市教育局長吳榕峯今天在鳳山行政中心後方的港口慈濟宮，擲筊乞了一隻20公斤的平安龜，下班時推到局裡與所有員工分享。大家開心的分享平安龜，希望來年平平安安。

吳榕峯說，這是生平第一次乞龜，到慈濟宮是為了祈求教育局一切平安，員工健康順利，看到有乞龜，便擲筊請問神明，神明給了聖筊。