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高雄市教育局長乞20公斤平安龜 全局分享保平安

2019-02-19 20:44聯合報 記者徐如宜╱即時報導

乞龜是元宵習俗，高雄市教育局長吳榕峯今天在鳳山行政中心後方的港口慈濟宮，擲筊乞了一隻20公斤的平安龜，下班時推到局裡與所有員工分享。大家開心的分享平安龜，希望來年平平安安。

吳榕峯說，這是生平第一次乞龜，到慈濟宮是為了祈求教育局一切平安，員工健康順利，看到有乞龜，便擲筊請問神明，神明給了聖筊。

20公斤的平安龜推到教育局，立刻引起騷動。「哇，好大隻啊！」吳榕峯到各科室，切開分享給各科室員工。剛開始大家還很含蓄，只小小嚐一口，後來乾脆大刀一下，分享平安。

高雄市教育局同仁分享局長吳榕峯乞來的20公斤平安龜。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局同仁分享局長吳榕峯乞來的20公斤平安龜。圖／高雄市教育局提供
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高雄市教育局長吳榕峯到港口慈濟宮乞求20公斤的平安龜，推到局裡與大家分享！圖／高...
高雄市教育局長吳榕峯到港口慈濟宮乞求20公斤的平安龜，推到局裡與大家分享！圖／高雄市教育局提供
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你一口、我一口，高雄市教育局同仁分享局長吳榕峯乞來的平安龜。圖／高雄市教育局提供
你一口、我一口，高雄市教育局同仁分享局長吳榕峯乞來的平安龜。圖／高雄市教育局提供
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你一口、我一口，高雄市教育局同仁分享局長吳榕峯乞來的平安龜。圖／高雄市教育局提供
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教育局慈濟高雄市
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