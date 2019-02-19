金門老兵召集令大成功 縣府感謝幕後推手

2019-02-19 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣府去年舉辦「2018戰地主題—老兵召集令」活動，大受好評，共發出1萬2090份紀念品，以每人蒞金旅遊基礎花費新台幣5千5百元，若不含隨老兵返金旅遊之親友眷屬等人，就已經創造觀光發展經濟效益超過新台幣6千6百多萬元。 縣府今日特別頒發感謝狀給金門縣戰地史蹟學會，感謝該會對於活動無私的協助，讓活動內容能更貼進老兵的心，深獲得老兵肯定。

觀光處長丁健剛今天下午接見金門縣戰地史蹟學會的重要幹部，感謝肯定他們的諸多協助，並頒贈感謝狀，由該會理事長陳自強及總幹事董森堡代表受贈。

丁健剛表示，老兵召集令活動提供返金旅遊老兵每人一瓶碉堡盒裝樓重莒光酒品、金防部三角臂章掛飾，戰地史蹟學會以其多年與老兵相處經驗提供非常多的構想，建議以草綠服世代為主要對象，並引薦《金門草綠服記憶》作者王繼世等相關人員協助。除海報引用王先生之「金東師成員」繪作進行美編修改外，更將金門早期由軍人建設，遍佈全島的碉堡設施，作為酒盒設計構想，及草綠服時代之金防部所屬各師之三角識別臂章，作為多用途掛飾設計重點，縣府將這些構想呈現後，令老兵們更有感，紛紛鼓動老兵收藏紀念的心。

觀光處指出，來參加活動的老兵們，總想尋找當年服役的老營區、及營區附近的聚落，甚至是老朋友，每有所得，必欣喜異常，老營區反而是他們的來金的必遊景點。老兵對金門的情感，因為經驗深刻而難忘懷，而多數家屬都只知道老兵在金門服役，但對服役的辛苦情狀，不見得知情，透過陪同一起去營區，看著聽著老兵敘述著當年，家屬才被深深的感動了，老兵拿到縣府所準備的紀念酒品與臂章掛飾時，常感動落淚。