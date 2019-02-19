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下屆立委選舉 高市藍綠參選人紛紛表態

2019-02-19 19:02中央社 高雄19日電

立委任期將屆滿，不僅高雄市現任立委提早布局連任，藍綠資深市議員也都有人表態要轉換跑道選立委；尤其藍營特別踴躍，盼延續「韓流」氣勢，於立法院拚過半。

民進黨高雄市議員鄭光峰有5屆市議員資歷，扎根前鎮、小港選區，也有深厚的基層基礎，他明天要宣布投入下屆立委選舉。除了鄭光峰表態，前市議員陳信瑜也在臉書貼文要參加立委初選，使得這一區的綠委初選顯得格外熱鬧。

面對同志表態，這個選區的立委賴瑞隆受訪表示，選情艱困，會持續與同志溝通。

民進黨在前鎮、小港區的選情熱鬧，國民黨在左營、楠梓選區也參選爆炸，立委黃昭順表態會尋求區域立委選舉、前立委張顯耀也被點名可能捲土重來，市議員陳麗珍有4屆議員資歷，她說，深耕基層並有支持者勸進，盼透過初選機制為國民黨在立法院拚過半。

更熱鬧的還有鼓山、鹽埕、新興及苓雅選區，國民黨表態要投入立委選舉的有現任市議員黃紹庭、陳美雅、蔡金晏、前立委羅世雄等人。羅世雄曾有兩屆立委資歷，也在行政院南部聯合服務中心擔任過執行長，他受訪表示，長久以來持續與基層站在一起，他將積極投入立委選舉。

面對國民黨參選人來勢洶洶，民進黨立委趙天麟在一月底就布局立委選舉，並召集輔選幹部策勵營，面對新選區，他不敢掉以輕心。

三民區國民黨籍市議員黃柏霖也要參選立委，已成立立委參選人媒體群組，從志工培訓到理念交流等，他不斷的釋出訊息，展現參選的決心。

高雄市現任立委9席全為民進黨籍，不過立委選區重劃定案，應選席次減1席，也就是第10屆立委應選席次為8席；未來藍綠選戰拚搏，席次攸關政黨勢力的消長，有意參選者都已提早表態布局。

國民黨民進黨
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