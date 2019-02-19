新達電廠新建案 環團要生態居民要水電

2019-02-19 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台電公司計畫將三座新燃氣機組蓋在興達電廠廠區外東南側的溼地上，再陸續將舊的燃煤與燃氣機組淘汰。環團認為，此舉將破壞大片溼地影響候鳥與生態，影響在地觀光資源，但當地永安居民、養殖戶有不同看法，認為地方應該要開發才會繁榮，電廠帶來的電力、冷熱水管，對養殖穩定是有幫助的。

環保署今天舉行興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書專案小組第三次初審會議。台電認為，規劃用地已盡量精簡，內政部化為永安溼地41.25公頃，再加緩衝區15公頃作為保育利用，供生態保育站43%，再增加14公頃臨時設施及減碳用地，加滯洪區、保育區共占65%。

經濟部次長曾文生表示，台電會加速淘汰舊有燃煤機組，也可以維持供電的穩定，二月初已經要求興達三、四號機，一部機在12月要停機，年度燃煤總量要剩一半，這已經有管制，進行更友善的調度。至於濕地部分，儘量做有效的迴避，如果沒有必要填方，就不要影響生態。

高雄市政府環保局主秘吳家安表示，高雄市政府很關心這個案子，燃煤電廠除役只能提前不能延後、越早越好，高雄正研擬電力業的加嚴標準，包括燃油、燃煤、燃氣，電廠未來都必須符合高雄市的排放標準。

高雄新港里何姓里長表示，地方真的很沒落了，台電開發也需要帶動地方經濟，地方居民對於電廠推動政策沒有反對，但地方的福利要納入環評書。

永安林姓養殖戶表示，在永安住了60年了，當年寒流來，龍膽石斑損失上億元，現在電廠有冷管熱管，也把周邊設備做好，在地人都不反對，環團反對什麼？賞鳥看完就走，所受到的傷害都是養殖漁民承受。

他說，候鳥會吃魚苗，也可能帶來病菌，保育區不能無限制擴充，地方居民想要個公共建設卻沒有核准，這樣對居民不公平。

環團認為鳥類生態豐富，也能成為在地居民重要的觀光資源。地球公民基金會副執行長王敏玲也提到燃煤電廠的空汙問題，現有的1、2、3、4號機，燃媒的排放量很高。她說，若台電可以承諾到民國112年除役前，現在排放就達到燃氣機組的標準，她沒有話說，如果沒有的話，不要再為了甚麼備用容量率15%，要高雄人再忍5年，這樣非常不道德。