舌頭帶路 高雄市再推美食地圖走庶民經濟
高雄市觀光局每月推出觀光代言人後，吸引海內外遊客目光焦點，為吸引更多海內外自由行旅客至高雄觀光，今天發表一份旗津、鼓山、鹽埕等三區123間店家的美食地圖，結合高雄市長韓國瑜、晶華集團董事長潘思亮、漢來美食總經理林淑婷用美食帶路，帶領遊客穿梭饒富古早味的三區體驗舌尖上高雄味，把旅客帶進來，讓高雄觀光業者發大財、全力拚經濟。
近年來頗受遊客青睞的高雄鹽埕、旗津、鼓山區有許多傳統的在地小吃，高雄觀光局長潘恒旭今天邀議員陳美雅、蔡金晏及飯店業品嘗美食地圖中的特色料理，在鹽埕區知名老店郭家肉粽二樓古色古香的故事館中，備傳統美味小吃，品嘗老鹽埕區肉粽、鼓山區廟後海產粥、哈瑪星30年手作蛋餅及旗津的蕃茄切盤等在地料理。
觀光局說，這推出的地圖中包含「韓總帶路美味」「董事長帶路」等等名人帶路美食介紹。像是韓市長愛吃的「鴨肉本」、「下一鍋水煎包」美食小食總是大排長龍；潘思亮從小在鹽埕區長大，特別推薦鹽埕區的在地美食，像是廣東勝味牛肉店、高雄婆婆冰、米糕城、港園牛肉麵；林淑婷推薦旗津海產料理、阿進切仔麵等，都是歷史悠久的老店，也是國內外觀光客到高雄旅遊必品嘗的在地美食。
潘恒旭表示，自由行旅遊人口正在成長中，品嘗美食絕對是旅行中最重要的動力，藉由旗鼓鹽三區美食地圖的推廣讓高雄美味小吃為高雄觀光盡一份力，也為高雄旅遊創佳績。
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