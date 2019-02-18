親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

癲癇發作昏迷四天後醒來當媽 她驚呼：我沒有懷孕

舌頭帶路 高雄市再推美食地圖走庶民經濟

2019-02-18 18:06聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市觀光局每月推出觀光代言人後，吸引海內外遊客目光焦點，為吸引更多海內外自由行旅客至高雄觀光，今天發表一份旗津、鼓山、鹽埕等三區123間店家的美食地圖，結合高雄市長韓國瑜、晶華集團董事長潘思亮、漢來美食總經理林淑婷用美食帶路，帶領遊客穿梭饒富古早味的三區體驗舌尖上高雄味，把旅客帶進來，讓高雄觀光業者發大財、全力拚經濟。

近年來頗受遊客青睞的高雄鹽埕、旗津、鼓山區有許多傳統的在地小吃，高雄觀光局長潘恒旭今天邀議員陳美雅、蔡金晏及飯店業品嘗美食地圖中的特色料理，在鹽埕區知名老店郭家肉粽二樓古色古香的故事館中，備傳統美味小吃，品嘗老鹽埕區肉粽、鼓山區廟後海產粥、哈瑪星30年手作蛋餅及旗津的蕃茄切盤等在地料理。

觀光局說，這推出的地圖中包含「韓總帶路美味」「董事長帶路」等等名人帶路美食介紹。像是韓市長愛吃的「鴨肉本」、「下一鍋水煎包」美食小食總是大排長龍；潘思亮從小在鹽埕區長大，特別推薦鹽埕區的在地美食，像是廣東勝味牛肉店、高雄婆婆冰、米糕城、港園牛肉麵；林淑婷推薦旗津海產料理、阿進切仔麵等，都是歷史悠久的老店，也是國內外觀光客到高雄旅遊必品嘗的在地美食。

潘恒旭表示，自由行旅遊人口正在成長中，品嘗美食絕對是旅行中最重要的動力，藉由旗鼓鹽三區美食地圖的推廣讓高雄美味小吃為高雄觀光盡一份力，也為高雄旅遊創佳績。

高雄市觀光局每月推出觀光代言人後，今天發表一份旗津、鼓山、鹽埕等三區123間店家...
高雄市觀光局每月推出觀光代言人後，今天發表一份旗津、鼓山、鹽埕等三區123間店家的美食地圖，希望能吸引更多觀光客飯店。圖／高雄市觀光局提供
分享
高雄市觀光局為吸引更多海內外自由行旅客至高雄觀光，今天發表一份旗津、鼓山、鹽埕等...
高雄市觀光局為吸引更多海內外自由行旅客至高雄觀光，今天發表一份旗津、鼓山、鹽埕等三區123間店家的美食地圖。圖／高雄市觀光局提供
分享
飯店業者品嘗高雄在地美食。記者謝梅芬／攝影
飯店業者品嘗高雄在地美食。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄觀光局長潘恒旭今天在鹽埕區知名老店郭家肉粽古色古香的故事館中，備有各式傳統美...
高雄觀光局長潘恒旭今天在鹽埕區知名老店郭家肉粽古色古香的故事館中，備有各式傳統美味小吃。記者謝梅芬／攝影
分享

小吃自由行
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

燈會勤務太操警嗆罷工 葉毓蘭：操死多少警察才覺醒？

2019-02-18 15:24

興達電廠要在溼地蓋機組 環團抗議

2019-02-18 14:15

復育綠島硨磲貝 台東縣要向澎湖借種

2019-02-18 12:55

高雄「包子女神」幫父賣水餃 粉絲大手筆訂1萬顆

2019-02-18 12:29

興達電廠要在溼地上蓋機組 環團籲韓國瑜與民間站一起

2019-02-18 11:40

潮洲運動公園11個水龍頭遭竊 廁所一夕成噴泉

2019-02-18 09:22

134萬人潮 屏熱博閉幕迎燈會

2019-02-17 22:32

明華園魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯

2019-02-17 22:24

青海陸橋拆除 噪音塵土惹民怨

2019-02-17 22:17

影／拆除青海陸橋塵土飛揚 高市府出動6灑水車降粉塵

2019-02-17 17:44

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼她請辭

2019-02-17 21:48

桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

2019-02-18 13:10

一盤燙青菜要60元！ 網友嘆新竹物價「全國之冠」

2019-02-18 10:27

300架無人機今夜「飛出」TAIWAN 民眾驚呼：超感動

2019-02-17 23:37

高雄「包子女神」幫父賣水餃 粉絲大手筆訂1萬顆

2019-02-18 12:29

柯文哲對綠議員爆粗口 游淑慧酸這是柯媽媽教得好？

2019-02-17 19:21

影／寄養家庭退場多 苗栗提高寄養費用吸引進場

2019-02-17 18:20

銅梁火龍三度來台演出 花火與煙霧中舞龍展現震撼

2019-02-18 07:26

影／暖暖彎道與普悠瑪翻車處近似 他大呼不要「出事後的未來」

2019-02-17 19:45

苗栗炸龍萬砲齊發神龍忽隱又忽現 民眾看得如痴如醉

2019-02-17 22:18

總統故鄉屏東辦燈會 無敵水域光影今晚震撼試燈

2019-02-18 10:57

明華園魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯

2019-02-17 22:24

台灣燈會遊客爆大量 屏縣再多調200輛遊覽車備戰

2019-02-18 15:25

綠議員擋花季預算？ 柯文哲爆粗口挨轟

2019-02-17 23:55

工程付款延宕全國第一嚇跑廠商 張麗善要比照六都簡化

2019-02-18 12:48

指議員許淑華政治操作 北市公園處長失言道歉

2019-02-18 05:04

來基隆指定要買的鞋 就叫「凡人與路-Daily Shoes」

2019-02-18 11:21

轉傳敬老卡影片列考核惹怒公務員 中市社會局：意在奬勵

2019-02-17 22:19

興達電廠要在溼地上蓋機組 環團籲韓國瑜與民間站一起

2019-02-18 11:40

打卡新亮點！4萬片馬賽克花燈巷 創意漫畫隧道好吸睛

2019-02-18 07:34

網友票選最愛台南小吃 結果這一樣得第一

2019-02-18 15:04

小提燈停發惹怨 北市議員急調外縣市燈

2019-02-18 00:00

燈會勤務太操警嗆罷工 葉毓蘭：操死多少警察才覺醒？

2019-02-18 15:24

暖冬亂花期 賞櫻要等3月

2019-02-17 22:34

台灣燈會明開幕 限量「小豬提燈」想搶報你知

2019-02-18 11:10

中壢青埔、龜山坪頂 擬增設國中小

2019-02-17 23:50

龍山文創冷清 擬設網紅培育基地

2019-02-17 23:16

影／元宵台南鹽水蜂炮咻咻飛 上午「啟炮」遶境

2019-02-18 09:37

潮洲運動公園11個水龍頭遭竊 廁所一夕成噴泉

2019-02-18 09:22

桃市議員王仙蓮回歸國民黨 藍營議會實質過半

2019-02-18 13:31

連假兩樣情…池上遊客破15萬 關山不到1萬

2019-02-17 22:42

汰換節能冰箱、冷氣機 新北補助今起跑

2019-02-17 23:36

台中想復辦東亞青運 令狐榮達：有難度但不放棄

2019-02-18 13:12

中研院睦鄰 百萬元無人機飛進白雲國小

2019-02-17 23:51

明晚元宵滿月 119年來最大

2019-02-18 00:23

愛心幼童扮燈籠 邀民眾捐發票救救植物人

2019-02-18 12:54

新北燈會今晚點亮 賞燈 聽歌吃美食

2019-02-18 00:19

竹市打造新總圖 3年後啟用

2019-02-17 23:57

新春捐發票送福袋 竹市稅務局元宵添好運

2019-02-18 13:00

影／挑戰全國最高測速桿 清境農場奔羊節羊咩咩拚超速

2019-02-18 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top