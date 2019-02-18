舌頭帶路 高雄市再推美食地圖走庶民經濟

2019-02-18 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市觀光局每月推出觀光代言人後，吸引海內外遊客目光焦點，為吸引更多海內外自由行旅客至高雄觀光，今天發表一份旗津、鼓山、鹽埕等三區123間店家的美食地圖，結合高雄市長韓國瑜、晶華集團董事長潘思亮、漢來美食總經理林淑婷用美食帶路，帶領遊客穿梭饒富古早味的三區體驗舌尖上高雄味，把旅客帶進來，讓高雄觀光業者發大財、全力拚經濟。

近年來頗受遊客青睞的高雄鹽埕、旗津、鼓山區有許多傳統的在地小吃，高雄觀光局長潘恒旭今天邀議員陳美雅、蔡金晏及飯店業品嘗美食地圖中的特色料理，在鹽埕區知名老店郭家肉粽二樓古色古香的故事館中，備傳統美味小吃，品嘗老鹽埕區肉粽、鼓山區廟後海產粥、哈瑪星30年手作蛋餅及旗津的蕃茄切盤等在地料理。

觀光局說，這推出的地圖中包含「韓總帶路美味」「董事長帶路」等等名人帶路美食介紹。像是韓市長愛吃的「鴨肉本」、「下一鍋水煎包」美食小食總是大排長龍；潘思亮從小在鹽埕區長大，特別推薦鹽埕區的在地美食，像是廣東勝味牛肉店、高雄婆婆冰、米糕城、港園牛肉麵；林淑婷推薦旗津海產料理、阿進切仔麵等，都是歷史悠久的老店，也是國內外觀光客到高雄旅遊必品嘗的在地美食。