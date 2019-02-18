親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

癲癇發作昏迷四天後醒來當媽 她驚呼：我沒有懷孕

竹監收容人集體創作展實力 海洋花燈唯美生動

2019-02-18 18:03聯合報 記者張雅婷╱即時報導

每年台灣燈會的璀璨花燈，有一部分來自於法務部矯正署各地的作品，今年台灣燈會在屏東縣舉行，法務部矯正署新竹監獄結合現代藝術與傳統民俗文化活動，提供收容人發揮藝術創作的機會，竹監參展作品「減塑救地球‧永續海洋」與「五穀豐登‧諸事大吉」，分別獲得特優與優等成績。

竹監表示，今年台灣燈在大鵬灣國家風景區，竹監收容人以海為主軸，製作「減塑救地球‧永續海洋」花燈作品，除了以傳統絨布包覆外，運用多種塑膠、橡膠資源及巧思，透過噴塗上色加工，製作各類仿真海洋生物樣貌，突顯海洋汙染的危害，傳達環境保護議題，喚醒世人共同愛地球，護海洋，善待環境讓資源永續利用，深獲燈會評審肯定，奪得「特優」榮耀。

另外適逢豬年，以「五穀豐登‧諸事大吉」為主題，利用牙籤、山棕、絨布等材料，以仿真比例精心製作各種家禽家畜，作品唯妙唯肖，搭配屏東在地文物景觀及農漁產品等，突顯在地獨特風情，配合各式燈光及音效襯托下讓觀眾體驗一場華麗燈光秀，展現幸福滿溢、年年有餘的精神，期許新的一年五穀豐登、諸事大吉，獲得優等成績。

竹監表示，收容人除了一展多年來累積的工藝實力外，更是發揮巧思、創意，憑藉雙手打造亮麗的成果，元宵前夕獲獎消息傳回竹間，令收容人振奮不已。

竹監收容人集體創作花燈作品「減塑救地球‧永續海洋」與「五穀豐登‧諸事大吉」，分別...
竹監收容人集體創作花燈作品「減塑救地球‧永續海洋」與「五穀豐登‧諸事大吉」，分別獲得特優與優等成績。圖／新竹監獄提供
分享
竹監收容人集體創作花燈作品「減塑救地球‧永續海洋」與「五穀豐登‧諸事大吉」，分別...
竹監收容人集體創作花燈作品「減塑救地球‧永續海洋」與「五穀豐登‧諸事大吉」，分別獲得特優與優等成績。圖／新竹監獄提供
分享
竹監收容人集體創作花燈作品「減塑救地球‧永續海洋」與「五穀豐登‧諸事大吉」，分別...
竹監收容人集體創作花燈作品「減塑救地球‧永續海洋」與「五穀豐登‧諸事大吉」，分別獲得特優與優等成績。圖／新竹監獄提供
分享

台灣燈會花燈國家風景區
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

舌頭帶路 高雄市再推美食地圖走庶民經濟

2019-02-18 18:06

興達電廠要在溼地蓋機組 環團抗議

2019-02-18 14:15

復育綠島硨磲貝 台東縣要向澎湖借種

2019-02-18 12:55

高雄「包子女神」幫父賣水餃 粉絲大手筆訂1萬顆

2019-02-18 12:29

興達電廠要在溼地上蓋機組 環團籲韓國瑜與民間站一起

2019-02-18 11:40

潮洲運動公園11個水龍頭遭竊 廁所一夕成噴泉

2019-02-18 09:22

134萬人潮 屏熱博閉幕迎燈會

2019-02-17 22:32

明華園魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯

2019-02-17 22:24

青海陸橋拆除 噪音塵土惹民怨

2019-02-17 22:17

影／拆除青海陸橋塵土飛揚 高市府出動6灑水車降粉塵

2019-02-17 17:44

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼她請辭

2019-02-17 21:48

桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

2019-02-18 13:10

一盤燙青菜要60元！ 網友嘆新竹物價「全國之冠」

2019-02-18 10:27

300架無人機今夜「飛出」TAIWAN 民眾驚呼：超感動

2019-02-17 23:37

高雄「包子女神」幫父賣水餃 粉絲大手筆訂1萬顆

2019-02-18 12:29

柯文哲對綠議員爆粗口 游淑慧酸這是柯媽媽教得好？

2019-02-17 19:21

影／寄養家庭退場多 苗栗提高寄養費用吸引進場

2019-02-17 18:20

銅梁火龍三度來台演出 花火與煙霧中舞龍展現震撼

2019-02-18 07:26

影／暖暖彎道與普悠瑪翻車處近似 他大呼不要「出事後的未來」

2019-02-17 19:45

苗栗炸龍萬砲齊發神龍忽隱又忽現 民眾看得如痴如醉

2019-02-17 22:18

總統故鄉屏東辦燈會 無敵水域光影今晚震撼試燈

2019-02-18 10:57

明華園魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯

2019-02-17 22:24

台灣燈會遊客爆大量 屏縣再多調200輛遊覽車備戰

2019-02-18 15:25

綠議員擋花季預算？ 柯文哲爆粗口挨轟

2019-02-17 23:55

工程付款延宕全國第一嚇跑廠商 張麗善要比照六都簡化

2019-02-18 12:48

指議員許淑華政治操作 北市公園處長失言道歉

2019-02-18 05:04

來基隆指定要買的鞋 就叫「凡人與路-Daily Shoes」

2019-02-18 11:21

轉傳敬老卡影片列考核惹怒公務員 中市社會局：意在奬勵

2019-02-17 22:19

興達電廠要在溼地上蓋機組 環團籲韓國瑜與民間站一起

2019-02-18 11:40

打卡新亮點！4萬片馬賽克花燈巷 創意漫畫隧道好吸睛

2019-02-18 07:34

網友票選最愛台南小吃 結果這一樣得第一

2019-02-18 15:04

小提燈停發惹怨 北市議員急調外縣市燈

2019-02-18 00:00

燈會勤務太操警嗆罷工 葉毓蘭：操死多少警察才覺醒？

2019-02-18 15:24

暖冬亂花期 賞櫻要等3月

2019-02-17 22:34

台灣燈會明開幕 限量「小豬提燈」想搶報你知

2019-02-18 11:10

中壢青埔、龜山坪頂 擬增設國中小

2019-02-17 23:50

龍山文創冷清 擬設網紅培育基地

2019-02-17 23:16

影／元宵台南鹽水蜂炮咻咻飛 上午「啟炮」遶境

2019-02-18 09:37

潮洲運動公園11個水龍頭遭竊 廁所一夕成噴泉

2019-02-18 09:22

桃市議員王仙蓮回歸國民黨 藍營議會實質過半

2019-02-18 13:31

連假兩樣情…池上遊客破15萬 關山不到1萬

2019-02-17 22:42

汰換節能冰箱、冷氣機 新北補助今起跑

2019-02-17 23:36

台中想復辦東亞青運 令狐榮達：有難度但不放棄

2019-02-18 13:12

中研院睦鄰 百萬元無人機飛進白雲國小

2019-02-17 23:51

明晚元宵滿月 119年來最大

2019-02-18 00:23

愛心幼童扮燈籠 邀民眾捐發票救救植物人

2019-02-18 12:54

新北燈會今晚點亮 賞燈 聽歌吃美食

2019-02-18 00:19

竹市打造新總圖 3年後啟用

2019-02-17 23:57

新春捐發票送福袋 竹市稅務局元宵添好運

2019-02-18 13:00

影／挑戰全國最高測速桿 清境農場奔羊節羊咩咩拚超速

2019-02-18 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top