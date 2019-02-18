竹監收容人集體創作展實力 海洋花燈唯美生動

2019-02-18 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



每年台灣燈會的璀璨花燈，有一部分來自於法務部矯正署各地的作品，今年台灣燈會在屏東縣舉行，法務部矯正署新竹監獄結合現代藝術與傳統民俗文化活動，提供收容人發揮藝術創作的機會，竹監參展作品「減塑救地球‧永續海洋」與「五穀豐登‧諸事大吉」，分別獲得特優與優等成績。

竹監表示，今年台灣燈在大鵬灣國家風景區，竹監收容人以海為主軸，製作「減塑救地球‧永續海洋」花燈作品，除了以傳統絨布包覆外，運用多種塑膠、橡膠資源及巧思，透過噴塗上色加工，製作各類仿真海洋生物樣貌，突顯海洋汙染的危害，傳達環境保護議題，喚醒世人共同愛地球，護海洋，善待環境讓資源永續利用，深獲燈會評審肯定，奪得「特優」榮耀。

另外適逢豬年，以「五穀豐登‧諸事大吉」為主題，利用牙籤、山棕、絨布等材料，以仿真比例精心製作各種家禽家畜，作品唯妙唯肖，搭配屏東在地文物景觀及農漁產品等，突顯在地獨特風情，配合各式燈光及音效襯托下讓觀眾體驗一場華麗燈光秀，展現幸福滿溢、年年有餘的精神，期許新的一年五穀豐登、諸事大吉，獲得優等成績。