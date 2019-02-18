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購置二階輕軌列車 高市府：計畫預算無虞

2019-02-18 17:14中央社 高雄18日電

高雄市長韓國瑜就任後暫緩輕軌二階工程爭議路段工程，不過已完工路段及系統測試持續進行，高雄捷運局長范揚材今天指出，依照輕軌建設工程計畫及採購列車程序無虞。

高雄輕軌二階工程進度逾50%，除了爭議路段大順路及美術館路一帶因為路幅不足的問題引發民怨停工，其它路段持續推進，而完工的廠站也展開系統測試，新列車也上路進行測試。

近來多位國民黨市議員輪番批評，指前市府未取得中央補助款就急著購買輕軌列車，有否和回扣有關；還有議員質疑一、二階輕軌採購不相的容的車廂，甚至相關採購公文也不見了等。

范揚材受訪表示，國發會已開會並建請行政院同意核定採購輕軌列車預算並允諾補助二階輕軌列車新台幣16億元，其餘地方配合款14億元市府自籌；只是在今年初行政院行文高市府是否有要配合營運模式改變做修正，尚未撥付。

范揚材表示，二階輕軌需要採購列車，而且採購案既經完成採購程序，並依採購計畫及預算執行無虞。

至於二階輕軌建設計畫市府原擬109年興建完工，范揚材說，因為台鐵交付部分路廊土地時程延誤再加上爭議路段停工，他評估完工時程會再延後1到2年。

至於輕軌爭議路段，捷運局也排定了5場與沿線居民對話的公聽說明會，將聽取各界對輕軌爭議路段的建議。

高雄捷運環狀輕軌22.1公里，一階8.7公里已完工營運，單日最高運量在今年春節還破紀錄。

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