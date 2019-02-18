高雄「包子女神」幫父賣水餃 粉絲大手筆訂1萬顆

2019-02-18 12:29 聯合新聞網 綜合報導



高雄的「包子女神」牟芝緹平常都在爸爸的包子店內幫忙，許多顧客特地遠道而來，希望能吃到她經手的包子和水餃。圖截自牟芝緹instagram 分享 facebook

4年前，一名網友在臉書po出牟芝緹（Di Di）於家中包子店幫忙的照片，她姣好的身材加上亮麗的外型引發熱議，更讓她受封「包子女神」。牟芝緹近期受訪時表示，最近爸爸的店內開始加賣水餃，有慕名而來的顧客一次下訂1萬顆，讓她受寵若驚。

根據《蘋果日報》的報導，牟芝緹的爸爸是前海軍上校，曾任康定號巡防艦長。6年前退役之後，在高雄開了一間包子店，因為料好餡多，吸引不少當地民眾光顧。而身為家中大姐的牟芝緹有空就會到爸爸的包子店幫忙，2015年時，有客人意外發現這名「包子店店員」面容姣好又擁有傲人身材，便將她賣包子的模樣拍下上傳至臉書，讓牟芝緹一夕爆紅。

後來，「包子女神」的響亮名聲替牟家的包子店招來更多人潮，還有客人特地從日本、澳門等地前來。雖然曾有網友批評牟芝緹是「靠身材賣包子」，但她認為每個人工作時都喜歡打扮得漂亮，對她來說，包子店的生意就是她的工作，所以並無不妥。

由於包子店生意日漸興隆，幾年前爸爸決定要加賣餃子，同樣大受歡迎。牟芝緹表示，先前曾有一名顧客一次下訂了1萬顆水餃，取貨時卻只拿了一小部分，剩下的請她送給育幼院、寺廟、街友等，讓她印象非常深刻。

目前，牟芝緹除了打理包子店的生意之外，也當起了直播主，希望透過自己，讓更多人知道家裡賣的包子和水餃。大學主修應用外語的她，也希望爸爸的包子和水餃可以賣到國外去，未來也想多開幾家分店，拓展包子店的版圖。