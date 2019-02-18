親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯文哲爆粗口是否道歉 許淑華落淚：市民眼睛是雪亮的

高雄「包子女神」幫父賣水餃 粉絲大手筆訂1萬顆

2019-02-18 12:29聯合新聞網 綜合報導

高雄的「包子女神」牟芝緹平常都在爸爸的包子店內幫忙，許多顧客特地遠道而來，希望能...
高雄的「包子女神」牟芝緹平常都在爸爸的包子店內幫忙，許多顧客特地遠道而來，希望能吃到她經手的包子和水餃。圖截自牟芝緹instagram
分享

4年前，一名網友在臉書po出牟芝緹（Di Di）於家中包子店幫忙的照片，她姣好的身材加上亮麗的外型引發熱議，更讓她受封「包子女神」。牟芝緹近期受訪時表示，最近爸爸的店內開始加賣水餃，有慕名而來的顧客一次下訂1萬顆，讓她受寵若驚。

根據《蘋果日報》的報導，牟芝緹的爸爸是前海軍上校，曾任康定號巡防艦長。6年前退役之後，在高雄開了一間包子店，因為料好餡多，吸引不少當地民眾光顧。而身為家中大姐的牟芝緹有空就會到爸爸的包子店幫忙，2015年時，有客人意外發現這名「包子店店員」面容姣好又擁有傲人身材，便將她賣包子的模樣拍下上傳至臉書，讓牟芝緹一夕爆紅。

後來，「包子女神」的響亮名聲替牟家的包子店招來更多人潮，還有客人特地從日本、澳門等地前來。雖然曾有網友批評牟芝緹是「靠身材賣包子」，但她認為每個人工作時都喜歡打扮得漂亮，對她來說，包子店的生意就是她的工作，所以並無不妥。

由於包子店生意日漸興隆，幾年前爸爸決定要加賣餃子，同樣大受歡迎。牟芝緹表示，先前曾有一名顧客一次下訂了1萬顆水餃，取貨時卻只拿了一小部分，剩下的請她送給育幼院、寺廟、街友等，讓她印象非常深刻。

目前，牟芝緹除了打理包子店的生意之外，也當起了直播主，希望透過自己，讓更多人知道家裡賣的包子和水餃。大學主修應用外語的她，也希望爸爸的包子和水餃可以賣到國外去，未來也想多開幾家分店，拓展包子店的版圖。

正妹小吃
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

興達電廠要在溼地上蓋機組 環團籲韓國瑜與民間站一起

2019-02-18 11:40

復育綠島硨磲貝 台東縣要向澎湖借種

2019-02-18 12:55

潮洲運動公園11個水龍頭遭竊 廁所一夕成噴泉

2019-02-18 09:22

134萬人潮 屏熱博閉幕迎燈會

2019-02-17 22:32

明華園魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯

2019-02-17 22:24

青海陸橋拆除 噪音塵土惹民怨

2019-02-17 22:17

影／拆除青海陸橋塵土飛揚 高市府出動6灑水車降粉塵

2019-02-17 17:44

義大醫贈車守護澎湖居民 院長：赴島次數比看兒子還多

2019-02-17 15:17

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼她請辭

2019-02-17 21:48

搭北捷賞新詩 台大教授這25個字作品讓人廢到笑

2019-02-17 17:38

屏東台灣燈會大驚奇 intel無人機空中秀洗版臉書

2019-02-17 13:48

300架無人機今夜「飛出」TAIWAN 民眾驚呼：超感動

2019-02-17 23:37

一盤燙青菜要60元！ 網友嘆新竹物價「全國之冠」

2019-02-18 10:27

必拍台灣又破了！台南最夯「大魚的祝福」好受傷

2019-02-17 14:08

柯文哲花季開幕爆粗口官員竟大笑 議員批北市府泛政治

2019-02-17 17:42

柯文哲對綠議員爆粗口 游淑慧酸這是柯媽媽教得好？

2019-02-17 19:21

新竹市總圖書館投8億更新 會比原來大三倍

2019-02-17 13:49

影／寄養家庭退場多 苗栗提高寄養費用吸引進場

2019-02-17 18:20

全國花燈競賽歷年最多件 屏東明正國中三度封「燈王」

2019-02-17 14:44

影／暖暖彎道與普悠瑪翻車處近似 他大呼不要「出事後的未來」

2019-02-17 19:45

苗栗炸龍萬砲齊發神龍忽隱又忽現 民眾看得如痴如醉

2019-02-17 22:18

銅梁火龍三度來台演出 花火與煙霧中舞龍展現震撼

2019-02-18 07:26

高雄「包子女神」幫父賣水餃 粉絲大手筆訂1萬顆

2019-02-18 12:29

明華園魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯

2019-02-17 22:24

全國第3座花蓮備災中心啟用 斥資2600萬

2019-02-17 16:52

綠議員擋花季預算？ 柯文哲爆粗口挨轟

2019-02-17 23:55

指議員許淑華政治操作 北市公園處長失言道歉

2019-02-18 05:04

免費參觀喊卡 魏家成美文化園外地人參觀每人200元

2019-02-17 17:06

總統故鄉屏東辦燈會 無敵水域光影今晚震撼試燈

2019-02-18 10:56

湖山水庫將增小型發電廠 年發電800萬度

2019-02-17 17:08

轉傳敬老卡影片列考核惹怒公務員 中市社會局：意在奬勵

2019-02-17 22:19

打卡新亮點！4萬片馬賽克花燈巷 創意漫畫隧道好吸睛

2019-02-18 07:34

影／拆除青海陸橋塵土飛揚 高市府出動6灑水車降粉塵

2019-02-17 17:44

小提燈停發惹怨 北市議員急調外縣市燈

2019-02-18 00:00

中壢青埔、龜山坪頂 擬增設國中小

2019-02-17 23:50

台北燈節人潮湧人氣回溫？ 柯文哲自謙：那是燈節好看

2019-02-17 14:41

影／高中美少女舞獅 不論腳步動作都靈活到位

2019-02-17 16:33

興達電廠要在溼地上蓋機組 環團籲韓國瑜與民間站一起

2019-02-18 11:40

潮洲運動公園11個水龍頭遭竊 廁所一夕成噴泉

2019-02-18 09:22

龍山文創冷清 擬設網紅培育基地

2019-02-17 23:16

暖冬亂花期 賞櫻要等3月

2019-02-17 22:34

來基隆指定要買的鞋 就叫「凡人與路-Daily Shoes」

2019-02-18 11:21

影／元宵台南鹽水蜂炮咻咻飛 上午「啟炮」遶境

2019-02-18 09:37

竹市打造新總圖 3年後啟用

2019-02-17 23:57

汰換節能冰箱、冷氣機 新北補助今起跑

2019-02-17 23:36

中研院睦鄰 百萬元無人機飛進白雲國小

2019-02-17 23:51

雲林湖山水庫將設發電廠 年發800萬度電

2019-02-17 23:22

新北燈會今晚點亮 賞燈 聽歌吃美食

2019-02-18 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top