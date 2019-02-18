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送愛到澎湖將軍嶼 義大醫院捐贈健康行動車

2019-02-18 03:50中央社 澎湖縣17日電

高雄義大醫院「送愛到將軍嶼」，今天由院長杜元坤代表捐贈健康行動車給澎湖2級離島將軍嶼，讓離島居民接送看診更便利。

高雄義大醫院「送愛到將軍嶼」今天在澎湖縣府前的廣場捐贈健康行動車給將軍嶼，由院長杜元坤代表捐贈，澎湖縣副縣長許智富先代表受贈再轉交望安籍議員陳佩真接受，再代表縣長賴峰偉致贈感謝狀。

杜元坤指義大醫院執行離島IDS醫療和定期巡迴澎湖義診，親睹離島醫療資源缺乏，行動不便或臥病居民以手推車載送看診，相當不捨，去年11月個人捐贈第一部健康行動車給澎湖最偏遠3級離島花嶼村，義大集團董事長林義守得知後再主動以醫院名義捐贈一部健康行動車，今天捐贈。

杜元坤說，行醫40餘年，一天看診近300次，一個月開刀逾百次，幾乎以醫院為家，一年與兒子見面可能只一次，但與澎湖患者每個月都看得到，允諾近期會再捐贈行動車，讓澎湖離島居民都能獲義大醫院健康行動車服務。

許智富致詞指與杜院長都熱愛運動一見如故，對其長期投入醫療，近年更關心澎湖離島推定期醫療與巡迴義診，還捐贈健康行動車，帶動拋磚引玉效果，代表縣長賴峰偉感謝。

杜元坤還致贈新書「世上最快樂的工作」100冊給在場人士，期勉都能學習「樂在工作、挑戰自我」，在工作上發光發熱。

澎湖義大義診
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