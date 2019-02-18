慨贈古厝出版家族史 吳友鏗心願已了

2019-02-18 03:49 中央社 金門縣17日電



旅居馬來西亞的金門第4代僑親吳友鏗，3年前慨贈曾祖父吳心泉大地古厝，成為首宗贈與縣府古蹟的鄉僑；在他協助下，家族史也在107年出版。他說，此生心願已了。

吳友鏗的曾祖父吳心泉下南洋經商致富後，民國18年出資在故鄉金門縣大地12號興建二落四櫸頭大厝，後又增建右側護龍，費時4年完工，供母親張昔和家人居住，張昔在這座豪宅住了3、4年便辭世。

物換星移，這座大地吳心泉宅歷經日軍占領和國軍駐防，後由吳家宗親代為看管。但宗親看管了兩代，也先後撒手人寰。

在馬六甲出生的吳友鏗說，身為吳家長孫，兒時老人家都還健在，他與來自浦邊的阿嬤何玉枝更是睡同一張草蓆，經常聽阿嬤說起家鄉金門種種，對金門有許多想像，十分嚮往。

他回憶說，民國94年第一次回到金門，走在東門市場裡，聽到交談的聲音如此熟悉，記憶中的長輩如在眼前，分外親切。或許因從小在長輩前後跟進跟出，讓吳友鏗對「老」的東西情有獨鍾，看到每樣收集的東西都要知道背後的故事。既然想知道家鄉事，更要上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西，徹底搞清楚。

於是98年12月7日起，吳友鏗開始訪談叔公吳永仁，從叔公口述故事爬梳家族歷史。他說，當時每個週末準備叔公愛吃的小點心，泡杯茶，就在凝聚家族情感的馬六甲「金泉發」洋樓後面加蓋的鐵皮屋辦公室裡，聽叔公話當年，聽得津津有味，並寫成筆記。

九年如一日，家族筆記不斷增添，期間還經過兩次修改。他說，如果不用文字記錄下來，過不久就會忘記。他的筆記後來成為文化局「馬六甲山王與海王－吳心泉家族史」一書的基礎。

為完整記錄吳心泉家族古厝捐贈的歷程，文化局規劃出版「吳心泉家族史」，民國106年邀請作家張姿慧到馬來西亞訪談吳友鏗和其他鄉僑，寫下吳家家族故事，107年9月初版。

吳友鏗在馬來西亞接受12年華文教育，之後留學澳洲，他謙稱無法以中文寫書，張姿慧撰寫「吳心泉家族史」，以他提供的故事和英文筆記為經緯，用小說方式撰寫完成。吳友鏗說，雖然家族史無法由自己執筆，但「無魚，蝦也好」。

他笑說，書出版後，不懂華文的堂弟也爭相索閱，可見族人相當看重並肯定這本家族史。而花4年多往返馬來西亞和金門，總算完成捐贈古厝心願，家族史也已出版，可說心願已了。