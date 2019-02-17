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吳心泉宅展開修復 後人盼紀念館早日完工

2019-02-17 21:26中央社 金門縣17日電

歷經5次招標，金門縣大地吳心泉宅修復工程案終於在年前順利完成招標。文化局表示，預計一年後完工再規劃吳心泉紀念館。吳心泉後人吳友鏗表示欣慰，期盼早日看到紀念館。

位在金沙鎮大地12號的吳心泉宅是一棟二落大厝，旁有洋式疊樓護龍，101年3月訂為縣定古蹟。吳心泉早年「落番」到馬來西亞馬六甲，經商致富後寄回僑匯興建宅第，讓母親張省有更好的居住環境，相當於民國22年的西元1933年完工。

吳心泉的曾孫吳友鏗說，「自己50多歲了，還能看著這座古厝多久？」不如捐給縣府，由縣府保管維護。他的構想獲得家族長輩同意，3年前他帶著權狀回到金門，委託代書辦理產權移轉，完成捐贈儀式。

文化局長許正芳表示，文化資產修復是文化局重點施政項目，其中吳心泉宅修復工程案經過5次招標，總算在農曆春節前順利招標出去，決標金額新台幣2172萬元。將在古宅修復完成後，再規劃「吳心泉紀念館」。

在馬六甲的吳友鏗接受中央社記者專訪表示，很高興古厝順利招標，獲知得標廠商古厝修復經驗豐富，更是欣慰，希望能修復完善，保有老宅原本風貌。

依照工程案合約，開工日起420個日曆天完工。雖然古厝完成修復至少是一年以後的事，紀念館建置時程更要往後推，吳友鏗早在3年前就已為紀念館準備了所需文物等軟體了。

105年4月吳友鏗捐贈吳心泉宅3個月後，他利用陪父母親吳梓新、李玉英回金門掃墓之際，順道帶回吳心泉當年到南洋打拚奮鬥使用的鐵製行李箱，捐給縣政府，箱內有地契文書等文件。吳友鏗期盼這些文件可以在吳心泉紀念館成立後，成為館藏文物，豐富展示內容。

當時縣長陳福海和文化局官員看到這些文件直呼太寶貴，一定要珍惜。陳福海更指示文化局一定要將本案當成指標，不僅要朝原貌修復，也要把僑親捐贈古厝和文物的義舉、回饋鄉里的用心，凸顯出來，樹立典範。這就是後來文化局出版「馬六甲山王與海王吳心泉家族史」一書的濫殤。

修復紀念館文化局
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