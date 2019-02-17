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澎湖南寮小農村 蟬聯全球百大旅遊勝地

2019-02-17 21:26中央社 澎湖縣17日電

澎湖離島傳統農村「南寮村」，今年再度獲選全球規模最大柏林國際旅展公布2018年全球百大綠色旅遊勝地，讓南寮小農村聚落頓時聲名大噪，3月6日將赴德國柏林國際旅展受獎。

澎湖縣南寮村位於湖西北寮與果葉2村之間，全村只有近200戶人家，村民大都是從事農作，漁業則是少部份，至今仍保留早期傳統農村的風貌，也有不少外漂事業有成回來打拼的鄉親。

澎湖縣南寮村在全縣96個村里中，原本名不見經傳，但也因為落後，保留較多的傳統生活樣貌，近年來社區理事長陳有擇與前村長趙嘉協與志工媽媽等全心全力投入，積極進行社區設施改造轉型與傳統文化保存，為農村社區營造注入新活水，讓曾經落寞沉寂的傳統老舊社區，脫胎換骨，打造成農村旅遊新亮點。

陳有擇表示，南寮村仍保存澎湖最原始的傳統聚落風情，硓古石建築的紅瓦三合院古厝群、玄武硓古石牆與菅芒防風、傳統農耕菜宅澆水、魚灶、掠菅芒箄、老牛車、牛犁田、牛屎窟、疊柴捆、菜宅花生、小農市集、蒙面教學體驗等等。

社區營造還利用海漂浮球製成大紅的社區入口意象，再再展現澎湖古早歲月斑駁的歷史風華，吸引大家重新走入農村，體驗農村魅力，除曾獲選農村深度旅遊黃金鍊外，也通過行政院環保署環境教育設施場所認證。

陳有擇表示，南寮社區傳統農村獲農委會及環保署補助經費支持，經過8年多努力，配合在地深耕文化工作坊志工們進駐投入，2017首度參選全球百大綠色旅遊地，雀屏中選「2017全球百大綠色旅遊地」。

澎湖南寮農村蟬聯2018年全球百大綠色旅遊勝地，3月6日將赴德國柏林的旅展中接受頒發ITB地球獎證書，讓澎湖南寮小社區躍上世界舞台，揚名全球，成為台灣的驕傲。

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