義大醫贈車守護澎湖居民 院長：赴島次數比看兒子還多

2019-02-17 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄義大醫院投入澎湖離島醫療服務多年，有感於望安鄉花嶼、將軍嶼兩地居民就醫交通不便，院方陸續捐贈兩輛照護行動車給離島居民使用。義大醫院表示，配合海島氣候，照護車加裝不銹鋼底盤踏板與全車防鏽處理，今天上午在澎湖縣政府廣場舉辦行動車捐贈儀式，送愛到離島照護居民。

義大醫院承接衛服部計畫，每月配合澎湖IDS計畫派駐醫護人員巡迴澎湖離島醫療，去年7月，院長杜元坤帶領醫護團隊進行巡迴醫療，醫護人員目睹行動不便病患乘坐小貨車就醫，眾人對離島醫療資源欠缺感受深刻。

義大醫院表示，為提升花嶼與將軍嶼居民就醫品質，去年11月，杜元坤以個人名義，率先捐贈花嶼居民一輛健康照護行動車，義大醫院創辦人林義守得知後，決定以院方名義捐贈另一輛照護車給將軍澳嶼居民使用。

今天上午，杜元坤代表義大醫院主持贈車儀式，親手將象徵車子的車鑰匙交給縣議員陳佩真，由她代替望安鄉民收下照護車，澎湖縣府副縣長許智富、衛生局長蕭靜蓉、將軍衛生所主任陳豪騫等人在場見證。

杜元坤說，自己一年可能只見兒子一次，卻每個月都來澎湖義診，看病患次數比兒子還多；澎湖病患帶來很多回饋，就像家人一樣，醫療團隊會繼續在離島醫療上努力與付出。