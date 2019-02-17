全國花燈競賽歷年最多件 屏東明正國中三度封「燈王」

2019-02-17 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



配合2019台灣燈會，屏東縣政府舉辦全國花燈競賽，今年分為親子、國中、高中職、大專社會及機關團體5組競賽，參賽作品高達606件，經過專業評審連續兩天的評選，由屏東縣瓦磘國小、明正國中、台南市光華高中及台中監獄製作的花燈，成為2019台灣燈會各組燈王。

今年的花燈競賽，各組參賽作品數量比歷年大幅增加，其中親子組277件、國中組105件、高中職組34件、大專社會組62件及機關團體組128件，評審項目包含造型、色彩、創意、燈光及技巧等。

經過兩天評選，親子組由屏東縣瓦磘國小師生共同創作的「東港之寶黑金到」獲得燈王；國中組由屏東縣明正國中師生製作「漫步在雲端」蟬聯燈王，這也是明正國中參加台灣燈會全國花燈競賽以來，第3次奪得國中組燈王頭銜。

高中職組由台南市光華高中師生製作「屏東風情」得到燈王；競爭最激烈的機關團體組燈王則由法務部矯正署台中監獄製作的「富貴呈祥」獲得，另外大專社會組因評審們認為參賽作品整體效果未能達到燈王等級，故從缺。