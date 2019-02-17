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高雄寶來新穎玩法 植物染彩蛋好療育

2019-02-17 10:02聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄六龜寶來社區近年來興起一股特別的「玩蛋」體驗，帶領遊客在認識社區環境的同時採摘當地的香花與樹葉，回到社區後讓遊客自己把花與葉排列在雞蛋上，再利用紗布袋固定綁好，放入鍋中與洋蔥皮一起烹煮，結果原本普通的水煮蛋，頓時間變身為「彩蛋」，遊客不禁讚嘆好療育喔！

寶來社區位在高雄市六龜區寶來里，素以溫泉與梅花聞名，但當年因莫拉克風災，導致寶來溫泉源頭遭土石掩埋於深層地底，幸而歷經7年努力重新鑽探出新溫泉源頭，全新景點「寶來溫泉花賞公園」在106年底完工，讓遊客可沈浸在天然三溫暖的水療法之中。

除了溫泉外，每逢梅樹開花的季節，半山腰上的竹林休閒園區白色及紅色梅花開滿山頭，美如詩畫，寶來社區夥伴也會在這時推動賞梅行程，在梅樹下的茶宴，聆聽耆老講古搭配獨特的梅子餐點以及飲品，是行家的私藏行程。

寶來社區為減緩外來種小花蔓澤蘭對於生態的破壞，辦理小花蔓澤蘭植物染與拼布課程，透過植物染技法課程將小花蔓澤蘭萃煉成特色染材，將植物染布以拼布手作工法來製成工藝品與伴手禮等，提高小花蔓澤蘭的經濟價值，也提升當地居民工藝技能，減緩小花蔓澤蘭對於老樹的破壞，讓大自然達到生態平衡，社區居民也可以學習技藝，學習此技藝後在農忙之餘可做手工藝品貼補家用，更成為地方特色。

寶來社區許多人原本都仰賴溫泉觀光產業維生，但因溫泉源頭被土石掩埋，連外道路也中斷，居民生計也受到影響，後來轉型帶著社區媽媽學習植物染技巧，研發出各種植物染出不同的顏色，不但發展出體驗DIY活動，染布也能做出許多漂亮的文創商品。

高雄市政府農業局長吳芳銘表示，近幾年高雄的農村社區都在推行社區小旅行，不僅能欣賞令人心曠神怡的農村風光，品嘗運用在地食材烹調的風味餐，更有許多特色體驗DIY手作活動，做出屬於自己的作品。

植物染做成飲料杯提帶。圖／高雄市農業局提供
植物染做成飲料杯提帶。圖／高雄市農業局提供
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高雄六龜寶來社區近年來興起一股特別的「玩蛋」體驗，遊客自己把花與葉排列在雞蛋上，...
高雄六龜寶來社區近年來興起一股特別的「玩蛋」體驗，遊客自己把花與葉排列在雞蛋上，再利用紗布袋固定綁好，放入鍋中與洋蔥皮一起烹煮，結果原本普通的水煮蛋，變身為色彩豐富的「彩蛋」。圖／高雄市農業局提共
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高雄六龜寶來社區近年來興起一股特別的「玩蛋」體驗，遊客自己把花與葉排列在雞蛋上，...
高雄六龜寶來社區近年來興起一股特別的「玩蛋」體驗，遊客自己把花與葉排列在雞蛋上，再利用紗布袋固定綁好，放入鍋中與洋蔥皮一起烹煮，結果原本普通的水煮蛋，頓時間變身為「彩蛋」。圖／高雄市農業局提共
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溫泉小花蔓澤蘭
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